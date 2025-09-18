Napoli, al via gara per riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro

Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2025
Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro.
L’intervento, finanziato interamente con fondi della Banca Europea per gli Investimenti, BEI, rientra nel piano di ammodernamento delle infrastrutture stradali cittadine.
La gara ha un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro, con una durata prevista dei lavori di 365 giorni consecutivi.
Il progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale dello scorso luglio, prevede interventi su sede stradale, sottoservizi e pubblica illuminazione.
Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2025. Tra le novità, è previsto un premio di accelerazione per chi completerà i lavori in anticipo rispetto ai termini contrattuali.
Il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato:
Proseguono come da programma i lavori di riqualificazione della collina di Posillipo, un’area di enorme valore paesaggistico, ambientale e turistico.
Con il bando di gara parte la riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro, con piattaforma stradale, marciapiedi ed alberature completamente nuove, con il parere della Soprintendenza, confermando una virtuosa sinergia istituzionale e cogliendo i frutti del lavoro messo in campo al Comune, dagli Assessori alle infrastrutture Edoardo Cosenza ed al Verde Vincenzo Santagada.
Il Comune di Napoli conferma, così, il proprio impegno per la trasparenza, la legalità e la sicurezza nei contratti pubblici, attraverso l’adozione del Patto di Integrità e del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura.
Documentazione e dettagli della gara sono disponibili sul portale telematico:
