Napoli, al via Censimento permanente popolazione e abitazioni 2025

Partirà il 6 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il 6 ottobre prende il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

È un’indagine che permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

A Napoli, per il 2025, sono previste tre rilevazioni censuarie: la Rilevazione Areale, componente A, la Rilevazione Areale, componente L2, e la Rilevazione da Lista.

1. La rilevazione Areale – componente A – parte lunedì 29 settembre con la ricognizione, da parte dei rilevatori comunali, degli indirizzi scelti a campione da ISTAT. Dal 6 ottobre al 18 novembre un rilevatore comunale si recherà presso il domicilio individuato, munito di tablet e tesserino di riconoscimento, per effettuare l’intervista.

2. La rilevazione Areale – componente L2 – è un’indagine che si basa su un campione di individui e prevede che dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 i cittadini selezionati rispondano ad un questionario. Fino all’11 novembre è consentita la compilazione online utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del presidente ISTAT, o tramite SPID o CIE dell’intestatario.

Dal 12 novembre in poi, fino al 23 dicembre, non si potrà più rispondere autonomamente al questionario on line, ma la compilazione sarà possibile solo tramite intervista con un rilevatore comunale presso uno degli indirizzi campione associati all’individuo, con un operatore comunale presso il Centro Comunale di Rilevazione oppure via telefono.

3. La rilevazione da Lista si svolge dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 e prevede la risposta – che in questo caso è obbligatoria, pena l’applicazione di una sanzione – ad un questionario da parte delle famiglie coinvolte.

C’è tempo fino al 9 dicembre per farlo on line utilizzando le credenziali di accesso ricevute, a partire dal 12 novembre l’intervista sarà effettuata a domicilio con un rilevatore comunale, o presso il Centro Comunale di Rilevazione oppure telefonicamente.

L’integrazione dei dati raccolti attraverso le rilevazioni campionarie con quelli delle fonti amministrative, consente di ottenere informazioni aggiornate e tempestive rappresentative dell’intera popolazione e garantisce, al tempo stesso, un forte contenimento dei costi ed una riduzione del carico statistico sulle famiglie.

Per informazioni o chiarimenti è possibile chiamare gratuitamente il numero unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato, dal 29 settembre al 23 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, o consultare i siti www.comune.napoli.it/censimento-2025 e www.istat.it.

Per tutta la durata della rilevazione è attivo il Centro Comunale di Rilevazione, CCR, presso cui può avvenire la compilazione dei questionari, istituito presso il Servizio Statistica e Servizi Demografici, in II Traversa via dell’Epomeo n.2 – Parco Quadrifoglio.