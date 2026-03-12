Napoli, aggiornate le tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la rideterminazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2026.

Il provvedimento si rende necessario per far fronte all’incremento dei flussi turistici previsto sul territorio, che comporta un aumento dei costi per i servizi di accoglienza e gestione della città.

L’aggiornamento tariffario è reso possibile dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che consente ai capoluoghi di provincia di mantenere le misure incrementali già adottate in occasione del Giubileo 2025.

Le nuove tariffe prevedono un incremento di € 1,00 rispetto ai valori base vigenti all’inizio dell’anno.

L’imposta, applicata per persona e per notte di soggiorno, sarà così articolata.

• Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso – € 6,00

• Alberghi 4 stelle – € 6,00

• Locazioni brevi (Affitti turistici) – € 6,00

• Alberghi 3 stelle – € 5,50

• Strutture extra-alberghiere (B&B, Affittacamere, ecc.) – € 5,50

• Alberghi 2 stelle – € 4,50

• Alberghi 1 stella - € 4,00

Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione dell’atto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF.

Il Sindaco Manfredi ha sottolineato l’importanza di questa misura per la sostenibilità dei servizi cittadini:

Con questo provvedimento chiediamo ai visitatori un piccolo contributo aggiuntivo per fronteggiare l’aumento dei costi derivanti dai crescenti flussi turistici.

Questi introiti non sono semplici entrate di bilancio, ma risorse che verranno investite direttamente nel decoro urbano e nel potenziamento dei servizi al cittadino.

Come previsto dalla normativa, una parte significativa del gettito sarà destinata a finanziare interventi per il turismo e i servizi pubblici locali, mentre il 30% dell’incremento sarà specificamente vincolato al sostegno dell’assistenza per gli alunni con disabilità e ai fondi per l’assistenza ai minori.

Il nostro obiettivo è garantire che la crescita turistica di Napoli si traduca in una migliore qualità della vita per chi abita la città ogni giorno.