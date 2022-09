Napoli, aggiornamenti relativi al trasporto pubblico locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sul fronte delle funicolari, sono riprese, anche la domenica, le corse della Funicolare di Mergellina e non si prevedono, salvo casi necessari, blocchi delle fermate intermedie.

Riguardo alla funicolare Centrale, nella sola giornata del 7 settembre e fino alle 15:00 dell’8 settembre rimarrà chiusa per attività di sostituzione del cavo tirante al fine di mantenere gli standard di sicurezza sempre al massimo livello.

Anche il trasporto su gomma è interessato da miglioramenti.

È in corso il “ringiovanimento” del parco macchine così da avere a disposizione mezzi con un’anzianità di servizio sotto i 5 anni: 70 nuovi autobus arriveranno dalla Regione Campania entro la primavera 2023, ma soprattutto con i fondi PNRR, il sistema sarà incrementato con 180 mezzi elettrici, di varie dimensioni, nell’ambito del Progetto ‘Full green’, sviluppato da ANM in concerto con il Comune di Napoli.

Aggiunge l’Assessore Cosenza:

Sul fronte del potenziamento dei mezzi elettrici è interessante la sperimentazione in corso dei mezzi elettrici, per ora da 6 metri, che percorrendo le strade cittadine, in questi giorni sono al Rione Sanità, consentono di verificare l’autonomia, la percorribilità dei dislivelli: i risultati al momento sono molto soddisfacenti.