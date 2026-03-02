Napoli accoglie la Fiamma Paralimpica

Piazza del Plebiscito tappa del ‘Flame Visit’ verso Milano Cortina 2026

Si è svolta questo pomeriggio, a Piazza del Plebiscito, la tappa partenopea del ‘Flame Visit’, il tour istituzionale della Fiamma Paralimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ha celebrato i valori fondanti dello sport paralimpico: eccellenza, determinazione e inclusione sociale.

Alla cerimonia ha preso parte una delegazione di atleti del territorio che hanno dato lustro al nuoto paralimpico internazionale, tra cui Angela Procida, medaglia di bronzo a Parigi 2024, e Vincenzo Boni, medaglia di bronzo a Rio 2016.

Le dichiarazioni degli Assessori

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante:

La presenza della Fiamma Paralimpica a Napoli testimonia il ruolo centrale della nostra città nel panorama sportivo nazionale. Accogliere questo simbolo significa riaffermare l’impegno concreto dell’Amministrazione verso la promozione di uno sport accessibile a tutti, dove il merito e il talento non incontrano barriere. I successi dei nostri campioni paralimpici sono lo specchio di una Napoli che non si arrende e che vede nelle pari opportunità il motore principale dello sviluppo sociale.

L’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro e delega al Welfare, Chiara Marciani:

Lo sport paralimpico rappresenta un volano fondamentale per l’inclusione e il welfare. La tappa odierna non è soltanto una celebrazione atletica, ma un monito per le nuove generazioni sull’importanza della resilienza e della partecipazione collettiva. Integrare le politiche giovanili con i valori dell’accessibilità significa costruire una comunità più equa, dove ogni giovane, indipendentemente dalle proprie condizioni di partenza, possa trovare nello sport un percorso di realizzazione personale e professionale.

Il significato dell’evento

Il ‘Flame Visit’ rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento alla cerimonia di apertura dei Giochi.

L’evento odierno ha confermato il forte legame tra il tessuto sociale di Napoli e lo spirito olimpico e paralimpico, proiettando la città verso l’importante appuntamento internazionale del 2026 di Napoli Capitale Europea dello Sport.