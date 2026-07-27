Napoli accoglie America’s Cup: Avviso Pubblico per valorizzare la città

L’Amministrazione avvia un’indagine esplorativa rivolta agli operatori economici per la realizzazione di eventi, la concessione di spazi pubblici e la promozione delle eccellenze del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel biennio 2026/2027, Napoli sarà protagonista sulla scena globale come città ospitante dell’America’s Cup.

In questa prospettiva, l’Amministrazione comunale intende avviare una ricca programmazione organica di eventi sportivi e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione strategica non solo sotto il profilo sportivo, ma anche per lo sviluppo turistico, la valorizzazione culturale, la rigenerazione urbana e il posizionamento internazionale del territorio metropolitano.

Il Comune di Napoli ha, dunque, pubblicato un Avviso Pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici privati per la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e l’utilizzo di specifici spazi pubblici.

Punti principali dell’Avviso Pubblico

1. Obiettivi e Filiera Strategica:

Incentivare e rafforzare il ruolo di Napoli come destinazione turistica, culturale, paesaggistica e marittima. L’iniziativa mira a promuovere l’immagine del territorio e delle sue eccellenze produttive, con un focus speciale su:

• Filiera del mare, nautica e cantieristica

• Enogastronomia ed artigianato di qualità

• Industrie culturali e creative e filiere strategiche locali

2. Natura Esplorativa (Non Vincolante):

L’Avviso ha finalità unicamente conoscitive di mercato per identificare gli operatori interessati ad assumere il ruolo di Sponsor. Le proposte progettuali inviate serviranno solo come quadro informativo, non costituiranno elemento di valutazione né vincoleranno l’Amministrazione nelle successive procedure formali di affidamento.

3. Tipologie di Sponsorizzazione Ammesse:

• Erogazione finanziaria (somma di denaro a favore del Comune);

• Prestazioni di lavori, servizi o forniture;

• Formula mista.

4. Ritorno di Immagine per gli Sponsor:

Nei successivi contratti di sponsorizzazione saranno definiti dettagliatamente i mezzi pubblicitari, i loghi e le occasioni di comunicazione legati agli eventi per garantire agli Sponsor una visibilità e un ritorno d’immagine proporzionati.

• Scadenza: L’Avviso resterà aperto fino al 30 settembre 2026 e per consultare il bando integrale con le scadenza e i requisiti di partecipazione è possibile consultare il sito del Comune alla pagina: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-pubblico-esplorativo-per-sponsorizzazioni-a-sostegno-di-iniziative-di-valorizzazione-e-promozione-della-citta-di-napoli/