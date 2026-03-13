Napoli abbraccia Noemi: inaugurato il murales della rinascita

L’opera, realizzata da Giulia Noeyes, trae ispirazione da un disegno della stessa Noemi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolta questa mattina a piazza Nazionale la cerimonia di inaugurazione del restyling del murales dedicato a Noemi Staiano, in occasione del suo undicesimo compleanno.

L’evento, intitolato ‘Coloriamo la Vita’, ha visto una grande partecipazione di cittadini, studenti e delle massime autorità civili e militari, unite in un simbolico abbraccio alla piccola Noemi e alla sua famiglia.

L’opera, realizzata dall’artista Giulia Noeyes, trae ispirazione da un disegno della stessa Noemi, che oggi ha firmato personalmente il murales.

Il momento è stato accompagnato dalle note dell’orchestra ensemble e del coro del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, insieme agli studenti delle scuole del territorio.

Interventi di decoro a piazza Nazionale

Sono stati realizzati alcuni interventi di ripristino di decoro urbano in piazza Nazionale a cura del servizio PIS della Napoli Servizi. Le squadre operative di Napoli Servizi hanno provveduto alla pulizia e alla sistemazione del muro dedicato alla piccola Noemi.

Nel corso dei lavori sono stati anche sistemati con nuovo intonaco e tinteggiati i muretti che delimitano le aree verdi e i cordoli utilizzati come sedute, migliorando l’aspetto della piazza e la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini.

Sono stati, infine, ripristinati diversi basoli della pavimentazione. L’intervento, richiesto dalla Municipalità 4, è stato coordinato dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

Oggi piazza Nazionale non è solo un luogo fisico, ma il simbolo di una città che non si piega. Questo murales, ispirato dalla creatività di Noemi, ci ricorda che il male non ha vinto e che la bellezza e la legalità sono armi più forti di qualsiasi violenza. La presenza di tutte le istituzioni qui riunite testimonia l’impegno costante nel garantire che ogni centimetro di questo territorio appartenga ai nostri bambini e al loro futuro. Buon compleanno, Noemi: la tua firma su questo muro è la firma di una Napoli che rinasce.

Maria Caniglia, Presidente della Municipalità 4:

Vedere questa piazza colma di studenti e cittadini è la risposta più bella che potessimo dare. Come Municipalità, abbiamo voluto fortemente questo restyling perché crediamo che l’arte urbana possa essere un potente strumento di sensibilizzazione. Questo evento dimostra che è possibile cambiare il corso degli eventi quando le istituzioni e la comunità camminano insieme. Noemi è il simbolo della nostra resilienza e questa piazza è, e rimarrà, la casa di tutti i bambini del quartiere.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto Michele di Bari, il Questore Maurizio Agricola, il Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, la Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato il Presidente della Fondazione Pol.i.s. Don Tonino Palmese e rappresentanti della Magistratura e delle Forze dell’Ordine