Napoli abbraccia Michael Aspinall

Consegnata la Medaglia della Città al Maestro del Belcanto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la cerimonia di conferimento della Medaglia della Città di Napoli al Maestro Michael Aspinall.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato il prestigioso riconoscimento al musicologo, cantante e attore britannico, che ha scelto di vivere a Napoli.

L’onorificenza celebra la carriera straordinaria di un artista che ha saputo coniugare il rigore della ricerca musicologica con l’ironia e la maestria tecnica del canto, diventando uno dei più autorevoli custodi e divulgatori della tradizione musicale napoletana nel mondo.

Le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Manfredi

Nel consegnare la Medaglia, il Sindaco Manfredi ha voluto sottolineare l’alto valore civile e culturale della presenza di Aspinall in città:

Oggi Napoli non premia solo un artista di fama mondiale, ma ringrazia un uomo che ha scelto questa terra con un atto d’amore consapevole. Il Maestro Aspinall ha dedicato la sua vita allo studio e alla difesa della nostra scuola musicale, nobilitando il Belcanto e portando la nostra identità sonora nei teatri più prestigiosi. La sua gratitudine verso Napoli è pari solo alla gratitudine che Napoli deve a lui per aver consolidato quel legame indissolubile che lo rende, a tutti gli effetti, un figlio eccellente di questa comunità.

Le parole del Maestro Michael Aspinall

Il Maestro Aspinall ha ripercorso il suo lungo rapporto con la città, ricordando le ragioni della sua scelta di vita:

Ricevere questa medaglia è un onore che mi tocca nel profondo. Napoli non è solo la città che mi ha accolto, è la fonte stessa della mia ispirazione. Qui la musica non è custodita solo nei musei o negli archivi, ma vive nelle persone, nei vicoli, in un’energia che non ho trovato in nessun’altra parte del mondo. Ho cercato di restituire, attraverso il mio lavoro, una parte della bellezza che questa città mi ha donato ogni giorno. Questo riconoscimento sancisce un matrimonio d’anima che dura da una vita.

La motivazione

La targa consegnata al Maestro recita: