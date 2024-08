Napoli, abbattimento Pino domestico pericolante in via Santacroce

Prevista sostituzione con medesima specie o specie autoctona

In relazione all’abbattimento in corso di un Pino domestico in via Girolamo Santacroce, l’Amministrazione comunale spiega tutti i passaggi tecnico – amministrativi previsti dalla legge.

In seguito alla presentazione di un’apposita istanza, il Servizio Verde Pubblico ha esaminato la richiesta di procedere all’abbattimento, con sostituzione, di un Pino domestico (Pinus pinea) radicato nelle aree di pertinenza del parco ‘Pastor’ in via G. Santacroce, 25.

La richiesta è esonerata dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica così come previsto dal D.P.R. n. 31/17.

Il Servizio Verde Pubblico ha esaminato la relazione agronomica allegata alla richiesta, contenente un’analisi visiva della stabilità delle alberature con metodologia VTA, Visual Tree Assessment, ed un approfondimento strumentale con valutazione dinamica della tenuta radicale mediante l’utilizzo dello strumento Dynaroot e, in considerazione delle risultanze di tali valutazioni, preso atto delle condizioni del Pino domestico e dei rischi correlati, ha rilasciato il nulla osta all’abbattimento del Pino domestico in esame.

Il richiedente si occuperà di sostituire il Pino domestico con albero adulto della stessa specie o di specie autoctona contestualmente all’abbattimento o in tempi idonei, così come previsto dalla normativa di settore, in base alle condizioni climatiche.