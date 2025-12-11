Napoli, a Marciani le deleghe Welfare dopo dimissioni Trapanese

Il Sindaco ringrazia, per il lavoro svolto, l’ex Assessore, eletto in Consiglio regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito delle dimissioni dell’Assessore Luca Trapanese e fatta salva ogni successiva determinazione, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha conferito all’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, le deleghe relative a:

politiche sociali, inclusione e contrasto alla povertà, tutela dei minori, immigrazione e integrazione dei migranti, Terzo settore, diritti e pari opportunità delle persone con disabilità, nonché il coordinamento delle partecipate operanti nel settore.

Il Sindaco ringrazia Trapanese