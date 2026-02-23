Napoli, a Forcella ripulito spazio antistante la Ruota degli Esposti

L’intervento di ASIA e Napoli Servizi è stato coordinato dal Tavolo per il decoro urbano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un’operazione di pulizia straordinaria nei pressi della basilica della Santissima Annunziata, nel quartiere Forcella, ha permesso di liberare dai rifiuti l’area antistante la Ruota degli Esposti.

A seguito dell’immediata attivazione del Tavolo permanente decoro urbano, struttura operativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e su suo impulso diretto, questa mattina è intervenuto il personale di ASIA e di Napoli Servizi.

In particolare, la bonifica ha riguardato uno spazio delimitato da una recinzione in ferro e chiuso da un cancello, all’interno del quale erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi.

L’intervento ha consentito non solo di ripulire un luogo storico e altamente simbolico della città, ma anche di restituirgli il decoro che merita.

Le attività della task force per il decoro urbano, coordinata da Ciro Turiello, proseguiranno nei prossimi giorni con nuovi interventi in altre zone della città, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.