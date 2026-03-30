Napoli a 360°: il cammino sui tetti del Duomo

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il nuovo percorso si chiama ‘500 cupole sui tetti del duomo di Napoli’ e condurrà visitatori e cittadini a 40 metri d’altezza, con una vista a 360 gradi sul centro storico, sul Vesuvio e sul Golfo.

Prenotazioni online, con una quota di posti gratuiti per i napoletani. L’iniziativa è promossa dal Museo Diocesano Napoli ed è sostenuta da una rete di partner tra cui il Comune di Napoli, la Fondazione Napoli C’entro e la Fondazione Con il Sud.