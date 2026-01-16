Napoli, 10 mln per sviluppo economico, occupazione e inclusione sociale

Manfredi: ‘Città protagoniste dell’innovazione tecnologica’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Amministrazione comunale ha varato un piano straordinario da 10 milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e rafforzare le reti sociali.

Si tratta di un pacchetto di misure che punta a rilanciare l’imprenditorialità, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale, con l’obiettivo di rendere la città più competitiva e inclusiva.

Il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Marciani hanno illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, singoli interventi e il ruolo di “regista”che svolge il Comune.

Le misure si muovono lungo tre linee guida. La prima riguarda lo sviluppo economico e il sostegno alle imprese. Con il bando previsto dalla Legge 266, il Comune mette a disposizione 4 milioni di euro per favorire la nascita di nuove imprese e start-up capaci di generare occupazione qualificata e di operare in settori strategici come l’artigianato, la manifattura leggera, i servizi alla persona, l’economia creativa e il commercio di prossimità.

Accanto a questo, l’Incubatore diffuso offrirà consulenza, business planning e supporto all’accesso al credito, con una dotazione di 400mila euro, per accompagnare le imprese nella partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati.

Un’altra linea di azione è dedicata all’economia sociale e al Terzo Settore. Con il progetto ‘NEXT Napoli’, il Comune investirà 4 milioni di euro per raccogliere e sostenere idee innovative capaci di generare inclusione e sviluppo locale, coinvolgendo associazioni, cooperative sociali, fondazioni e gruppi informali di cittadini.

A questo si aggiunge l’avvio del Centro Polifunzionale per le famiglie a Ponticelli, finanziato da ANCI, che offrirà servizi di accoglienza, formazione e accompagnamento al lavoro per giovani famiglie in difficoltà, con un investimento di oltre 430mila euro.

Infine, il terzo asse punta sull’innovazione, il digitale e le nuove opportunità di lavoro. Grazie al bando finanziato dal programma PN Metro+, saranno destinati 780mila euro alle micro, piccole e medie imprese che presenteranno progetti nei settori della transizione ambientale e digitale, favorendo la competitività e la creazione di occupazione qualificata.

A completare il pacchetto, la sesta edizione di ‘Vulcanicamente – Dal talento all’impresa’, che con 575mila euro sosterrà la nascita e il consolidamento di start-up innovative attraverso percorsi di formazione e incubazione.

Il Sindaco Manfredi ha evidenziato:

Il tema dell’innovazione e della creazione di impresa innovativa è fondamentale per le città in generale e per la città di Napoli perché rappresenta una leva determinante per creare sviluppo, lavoro e opportunità per i nostri giovani. I progetti che mettiamo in campo sono frutto di una scelta politica. Storicamente, in Italia lo sviluppo e l’innovazione sono stati promossi dallo Stato e dalle Regioni, ma se guardiamo all’estero, i luoghi in cui si crea valore dell’innovazione sono le grandi città perché è qui che c’è la più forte concentrazione di competenze ed è qui che la contaminazione determina creatività. Tutto questo è una grande leva di trasformazione urbana sia dal punto di vista fisico che immateriale. A Napoli, stiamo vivendo quest’esperienza col Polo di San Giovanni e con la Casa delle Tecnologie Emergenti nel Real Albergo dei Poveri. Ed è questa anche la filosofia che guida i progetti che riguardano Bagnoli e Scampia.

L’Assessore Marciani ha spiegato: