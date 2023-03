Napoli, 10 attraversamenti pedonali per mitigare rischio incidenti

Manfredi: ‘Un dovere istituzionale e morale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In virtù dell’esigenza di mitigazione del rischio incidenti su alcune strade del Comune di Napoli si è svolta in Prefettura una seduta della Conferenza Permanente dove in sinergia tra Prefettura di Napoli e il Comune di Napoli si è affrontato il tema Sicurezza Stradale con riferimento a specifiche criticità.

In particolare, l’Amministrazione comunale e l’Ufficio della Conferenza Permanente della Prefettura hanno concluso l’iter teso alla verifica tecnica per l’installazione di n.10 attraversamenti pedonali innovativi, per le seguenti strade:

• via Francesco Caracciolo:

◦ altezza Aliscafi;

◦ altezza via Galiani;

◦ altezza Acquario;

• piazza Sannazaro – via Sannazaro, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato;

• viale Anton Dohrn, altezza chalet rosso – rotonda Diaz;

• Corso Amedeo di Savoia:

◦ altezza civico 226;

◦ altezza civico 182;

• via Santa Teresa degli Scalzi, altezza Ponte della Sanità;

• corso Malta:

◦ altezza via Fiume;

◦ altezza civico 72.

Ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi:

In sinergia con la Prefettura, l’Amministrazione si è adoperata per attivare nel più breve tempo possibile le soluzioni tecniche che consentiranno di ridurre il rischio di incidenti nelle strade più pericolose. Un dovere istituzionale e morale nei confronti di chi è stato vittima e dei suoi familiari ed in generale a tutela della cittadinanza. La Polizia Municipale compie grandi sforzi tutti i giorni, mi appello anche alla coscienza di chi guida: rispettiamo le regole, non distruggiamo le vite.

Tali verifiche e determinazioni fanno seguito a fattispecie analoghe in termini di rischi incidenti stradali.

Infatti, per altre strade cittadine che facevano registrare un alto tasso di rischio, quali via Nuova Bagnoli, via Diocleziano, via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara, via Francesco Petrarca e via Miano, la Commissione Permanente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha disposto l’installazione di una serie di attraversamenti pedonali rialzati per facilitare l’attraversamento e, nel contempo, rallentare la velocità dei troppi automobilisti indisciplinati che sfrecciano su queste strade.

Gli interventi approvati in data odierna consentiranno in modo particolarmente efficace di far rispettare i limiti di velocità e di garantire gli attraversamenti in piena sicurezza.

Il lavoro svolto rientra in una serie di azioni che hanno visto il coinvolgimento dei principali Servizi ed Enti competenti in materia, nonché le Forze dell’Ordine, i VV.FF di Napoli, il 118 e ANM Spa, al fine di individuare misure risolutive e condivise per scongiurare il rischio di incidenti e, contestualmente, non pregiudicare la funzionalità dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze dell’Ordine e del Trasporto Pubblico.