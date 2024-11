Appuntamento il 13 e 14 dicembre 2024 al ‘Chiar di luna’ di Monte di Procida con la conduzione di Beppe Convertini e Magda Mancuso

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024 si terrà il ‘Napoletani nel Mondo Festival’, la rassegna canora – promossa dalla piattaforma di comunicazione hbbtv ‘Napoletani nel Mondo’ – organizzata da ‘Napoletana Comunicazioni’.

L’evento si svolgerà presso l’incantevole complesso turistico ‘Al chiar di luna’ a Monte di Procida di Domenico Mazzella e sarà trasmesso sul web – napoletaninelmondo.com – in tutta Italia sui canali digitali terrestri ai numeri 68, 209 e 268.

A condurre saranno Beppe Convertini, volto noto Rai, e Magda Mancuso, presentatrice e conduttrice TV. La direzione artistica è affidata al giornalista Diego Paura, responsabile della redazione Spettacoli del ‘Roma’.

A partecipare all’attesa kermesse canora saranno 20 artisti talentuosi del panorama musicale partenopeo, selezionati per esibirsi sul palco proponendo dei brani inediti e/o classiche napoletane.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi degli artisti che parteciperanno alla gara canora.

Durante le due serate, un’autorevole giuria selezionerà le dieci canzoni che parteciperanno alla finalissima prevista nel 2025.

Le varie fasi del festival saranno trasmesse in diretta streaming e sul canale ‘Napoletani nel Mondo TV’ 68, 209 e 268 e poi in differita periodica. La giuria, composta da giornalisti e operatori di settore di prestigio nazionale, proclamerà i vincitori nella serata finale.

Per tutti un nuovo momento canoro che con lo spirito della competizione porterà alla ribalta tanti nuovi interpreti nel nome di una canzone capace di unire e far sperare in un futuro migliore.

Leonardo Fattore, Direttore allo Sviluppo della hbbtv, afferma:

Una nuova produzione, destinata ad un successo internazionale. I nostri vincitori parteciperanno ad una tournée europea di ‘Napoletani nel Mondo’.

Domenico Mazzella, titolare della struttura, sostiene:

‘Al chiar di luna’ si conferma una ottima location per grandi eventi la nostra esperienza nel settore delle cerimonie e dell’ospitalità sta interessando molti operatori locali e nazionali che vengono qui, nell’area flegrea, per lanciare le proprie iniziative. La joint-venture con ‘Napoletani nel Mondo’ ci consentirà, a breve, di promuovere un format tv sul wedding made in Napoli.

Secondo il portale Chatgpt, il chatbot con Intelligenza Artificiale della società OpenAI, co-fondata da Elon Musk, ‘Napoletani nel Mondo TV’ è seguita da un ampio pubblico, con circa 300mila utenti mensili, anche a livello internazionale.

Il portale scrive: