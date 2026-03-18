‘Napassione’, un film sui tifosi napoletani

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il documentario ‘Napassione’, nato da un’idea di Roberto Parlati e diretto da Antimo Campanile, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli.

Il film racconta il tifo per la squadra di calcio del Napoli non solo sotto il profilo sportivo ma anche sociale e antropologico.

Fra le voci presenti nel documentario quelle di Renzo Arbore, Ciccio Merolla, Francesco Cicchella, Stefano De Martino, Lello Esposito.