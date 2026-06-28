Naïf conquista il XIII Trofeo Principato di Monaco a Venezia

Le classifiche finali

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è conclusa con successo la tredicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco – Le Vele d’Epoca in Laguna, appuntamento di primo piano per la vela classica dell’Adriatico.

Protagonista è stata Naïf di Ivan Gardini, Circolo Velico Ravennate, che ha conquistato l’Overall Aon Special Award ma a vincere è stata anche la bellezza: la tradizionale veleggiata ha incantato residenti e turisti, trasformando ancora una volta le rive di San Marco in un osservatorio privilegiato per ammirare da vicino le “Signore del Mare” più belle dell’Adriatico.

L’evento, promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e organizzato dallo Yacht Club Venezia sotto la direzione sportiva del suo presidente Mirko Sguario, ha visto impegnate ventotto imbarcazioni di notevole importanza storica nelle due regate in programma.

Classifiche finali

Overall Aon Special Award: Naïf, vincitore 2023 e 2024

Yacht Epoca: 1º Ciao Pais – 2º Serenity – 3º Sorella

Yacht Classici: 1º Nembo II – 2º Aglaja – 3º Honeymoon

Spirit of Tradition 1: 1º Niobe – 2º Menion – 3º Isabella

Spirit of Tradition 2: 1º Cormorant – 2º Aspasia – 3º Spin One

IOR Legend: 1º Liggera – 2º Naif – 3º Blu Show

Sciarrelli: 1º Niobe – 2º Menion – 3º Isabella

Cormorant, 1958, di Alessandro Dissera Bragadin si è aggiudicata anche il Premio Salone Nautico di Venezia.

Questa edizione ha segnato, inoltre ,una svolta, integrando la cultura sportiva con l’impegno ambientale, grazie alla collaborazione con la Fondazione Prince Albert II of Monaco-Italy, CNR ISMAR, Venice Sustainability Foundation e Corila.

Oltre alla competizione, infatti, quest’anno il Trofeo ha lanciato un messaggio di sostenibilità, unendo sport e tutela del mare in Laguna.

Con un impegno verso il futuro del nostro ecosistema, il Trofeo si conferma molto più di una regata: è il cuore pulsante della tradizione nautica che invita a rivolgere lo sguardo, con consapevolezza, alla salvaguardia del mare.

La sera di sabato 27 giugno, gli armatori hanno approfondito l’impegno ambientale del Principato attraverso l’intervento di Marco Colasanti, Presidente per l’Italia della Fondazione Prince Albert II di Monaco, che ha illustrato i futuri obiettivi e progetti dell’ente monegasco.

L’incontro è stato ospitato presso la Palazzina Canonica in Riva Sette Martiri, sede del Gateway della Biodiversità e dell’Istituto di Scienze Marine, CNR ISMAR, partner dell’iniziativa.

Alla serata sono intervenuti anche il Dr. Alessandro Costa, in rappresentanza della Venice Sustainability Foundation, VSF, e l’Ing. Pierpaolo Campostrini per Corila, Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia.

La cerimonia di premiazione si è successivamente tenuta negli spazi del CNR ISMAR all’Arsenale di Venezia, concessi dal Dr. Mario Sprovieri dove è stata consegnata anche l’opera artigianale in rovere inciso realizzata da Lunardelli Venezia.

I risultati della regata contribuiranno al ranking della Coppa AIVE 2026 dell’Adriatico.

Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia, ha dichiarato:

Esprimo grande soddisfazione per questa edizione. Oltre alla sempre ampia partecipazione dei nostri armatori, questo appuntamento ha segnato l’avvio di una sinergia che auspichiamo possa consolidarsi tra la Fondazione del Principe Alberto II di Monaco e le eccellenze della sostenibilità: CNR ISMAR, Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e Corila. L’obiettivo di questa collaborazione è rafforzare i legami tra Venezia e il Principato di Monaco, un impegno che porto avanti da oltre 25 anni nelle mie funzioni consolari, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. È in questa prospettiva che abbiamo voluto rivolgere un messaggio anche ai nostri armatori: persone che, per natura, nutrono una cura profonda per le proprie imbarcazioni e un grande rispetto per il mare e il territorio. Proprio per questo rappresentano gli interlocutori ideali per questa iniziativa.

Il XIII Trofeo Principato di Monaco è stato organizzato in collaborazione con il Salone Nautico Venezia, Vela Spa con i patrocini de Le Città in Festa e di A.I.V.E. e ha beneficiato del sostegno del main sponsor Aon, che dà il nome allo Special Award, di Banca Generali e della collaborazione di Vela Spa e Salone Nautico Venezia.

A fianco dell’evento anche Mood, Canella, Il Palato Italiano, Zur KaiserKron e Batzen. Mure a Dritta ha firmato l’abbigliamento realizzato con tessuto riciclato dalla plastica; Villa Sandi, che ha premiato i vincitori con l’Asolo Biodiversity Friend e Nature’s di Bios Line con prodotti a base di ingredienti naturali e formule 100% vegane.