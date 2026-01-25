Nadia Natali con la sua voce unica al Teatro Ghione in ‘Théma’

In concerto a Roma il 28 gennaio

Il prossimo 28 gennaio alle ore 21:00, il sipario del Teatro Ghione a Roma si apre su ‘Théma – Sulle note del grande cinema italiano’. In scena, protagonista e interprete unica la voce più amata di Roma, Nadia Natali.

Da Anna Magnani a Fellini, da Morricone a Nino Rota, da Monica Vitti a Sofia Loren lo spettacolo, diretto da Massimo Smith, scrittore, autore e regista, rende un vero e proprio tributo all’indimenticabile cinema di casa nostra, raccontandone la storia attraverso immagini suggestive, musiche e parole tratte dalle più belle colonne sonore.

Un viaggio meraviglioso all’insegna dell’emozione, costellato di aneddoti, gag, testimonianze, rievocazioni e pensieri degli autori e interpreti dei maggiori capolavori cinematografici.

Con il contributo di Graziano Maraffa e dell’Archivio storico del cinema italiano, ‘Théma’ si presenta come una proposta originale, elegante, sofisticata e al tempo stesso popolare. Novanta minuti che coinvolgeranno gli spettatori in un percorso musicale fatto di sedici brani, riproposti con arrangiamenti eleganti, collegati tra loro da brevi interventi in prosa in cui Nadia Natali e i musicisti, che le faranno da ‘spalla’, condurranno gli spettatori per mano a incontrare la magia del grande schermo.

Pino Tafuto, arrangiamenti e piano, Davide Costagliola, contrabbasso, Stefano Iorio, violoncello, Franco Ponzo, chitarra, Emidio Ausiello, percussioni, Gabriel Ambrosone, fisarmonica, Peppe Di Colandrea, clarinetto e sax, accompagneranno la Natali sul palco del teatro capitolino nella serata del debutto.

Nel corso della serata, all’artista romana sarà consegnato il premio della ‘Guang Hua cultures et media’, la più importante realtà dei media in lingua cinese presente in Europa, in rappresentanza della Commissione della X Mostra Cinematografica Cinese in Italia.

La nota recita:

Un importante riconoscimento attribuito a persone del mondo del cinema, dello spettacolo e delle Istituzioni che, attraverso il linguaggio universale del cinema contribuiscono ad avvicinare etnie e culture, e abbattere quelle esili, ma solide barriere ideologiche che insidiano il genere umano.

Un curriculum artistico prestigioso per Nadia Natali che, dopo trentacinque anni di carriera tra TV, concerti e teatro, torna come one woman show sul palco del Ghione raccontando in musica un sogno collettivo e rendendo omaggio al cinema d’autore.

Nadia Natali dichiara:

I grandi film italiani mi hanno regalato innumerevoli spunti, espressioni, battute rubate, immagini, costumi e musica. Al cinema tendenzialmente si sogna ed io amo sognare. Da quindici anni ho scelto di dedicare la mia voce a Roma e il grande cinema italiano fa parte dell’anima nazionale e, lasciatemelo dire, romana: come se Cinecittà ce l’avessero messa nel biberon appena nati. Negli anni ho scoperto che le colonne sonore di quelle pellicole immortali sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo. Sono romana purosangue, orgogliosa di portare il titolo di ‘Voce di Roma’: lo sento come la più grande delle onorificenze. Il mio linguaggio è la musica, sogno in musica, vivo in musica, e so che il cinema italiano è un grande sogno musicale. Perciò desidero che il pubblico, con questo spettacolo, chiuda gli occhi e sogni con me di volare tra le note del film più emozionante mai visto finora. Ringrazio la Guang Hua cultures et media per avermi insignito di un riconoscimento tanto importante e inaspettato che, insieme a ‘Théma’, realizza un vero e proprio sogno.

Teatro Ghione

Via delle Fornaci 37

Roma

tel. 06 6372294

info@teatroghione.it

Biglietti su www.ticketone.it