NABA annuncia l’apertura di una nuova sede a Londra dal 2026

L’offerta formativa iniziale sarà costituita dai tre Trienni in Design, in Fashion Design e in Fashion Marketing Management, e dal Foundation Course

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è orgogliosa di annunciare la prossima apertura di una nuova sede nella città di Londra.

Il campus londinese – il primo fuori dall’Italia per NABA – sorgerà nel contesto di Here East all’interno dell’Olympic Park e, a partire da ottobre 2026, rappresenterà un hub strategico per il percorso di internazionalizzazione dell’Accademia e il benchmark per altre future sedi estere.

Londra da tempo è il punto di riferimento internazionale per la formazione artistica e creativa e rappresenta un polo strategico dove convergono innovazione, cultura e nuove tendenze nei settori dell’arte, della moda e del design, offrendo una proposta formativa dinamica e profondamente integrata con le evoluzioni del panorama contemporaneo.

L’apertura della nuova sede, quindi, consente a NABA di inserirsi nel contesto ideale per coltivare nuovi talenti, valorizzare l’eredità e il know how italiani, oltre a contribuire in modo importante alla costruzione e progettazione del futuro delle industrie creative, in linea con il purpose dell’Accademia:

Through Artistic Intelligence we nurture people to design a new tomorrow.

A seguire le fasi di avvio della nuova sede Daniele Bisello o Ragno, Managing Director di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, insieme a Guido Tattoni, NABA Dean, e del Leadership Team di Ateneo: insieme promuovono la strategia di sviluppo a livello internazionale dell’Accademia, che vede nell’apertura londinese il prossimo importante milestone.

In particolare, la nuova sede di Londra – la terza dopo quella di Milano e di Roma – vanterà una proposta formativa composta inizialmente da Trienni con l’avvio dell’Anno Accademico 2026/27: il Triennio in Design, quello in Fashion Design e quello in Fashion Marketing Management – oltre al Foundation Course.

I programmi – tutti in lingua inglese – saranno caratterizzati da un forte orientamento pratico, interdisciplinare e connesso con il mondo del lavoro grazie anche ai laboratori dotati di strumenti specializzati dove gli studenti avranno l’opportunità di realizzare i propri progetti e affinare le proprie tecniche: il Design Lab, il Fashion Design Lab e il Textile & Knitwear Lab, oltre a un’aula studio e alcuni creative spaces.

Agli studenti verranno offerti i servizi educativi e accademici equivalenti alle altre due sedi italiane di Milano e Roma con la possibilità di usufruire del servizio di Career Service, il supporto per l’ottenimento dei visti necessari, il counseling psicologico e la biblioteca.

I criteri di ammissione saranno perfettamente allineati e coerenti con il modello dei campus italiani, con la possibilità di trasferimento da un campus all’altro.

I partecipanti che completeranno con successo i corsi triennali otterranno un BA, Hons, Degree accreditato da Regent’s University London che, in qualità di storica istituzione londinese leader a livello internazionale e dal 2020 parte del gruppo Galileo Global Education, GGE, di cui anche NABA fa parte, attraverso la partnership con l’Accademia offrirà ai suoi studenti l’opportunità di conseguire un titolo valido nel Regno Unito e riconosciuto a livello internazionale.

La sede si svilupperà in un’area di oltre 2.000 m2 all’interno del polo tecnologico e d’innovazione Here East situato nel cuore dell’Olympic Park, una delle zone più dinamiche e innovative della città e già sede della Liverpool Media Academy, anch’essa parte del gruppo GGE, insieme a importanti istituzioni culturali, tra cui il nuovo V&A East Storehouse.

Londra si pone così come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, un ecosistema dove il sapere artistico si fonde con l’innovazione, e il contesto ben rappresenterà l’approccio learning by doing dell’Accademia caratterizzato dalla volontà di creare connessione e apertura verso il futuro e di essere non solo uno spazio dedicato alla formazione ma anche una realtà in cui gli studenti possono lavorare concretamente su proposte e progetti reali con aziende e istituzioni, con l’obiettivo di formare in modo completo i professionisti del futuro.

Inoltre, sarà una sede pensata in chiave altamente innovativa con un particolare focus su tecnologie digitali e approccio sostenibile, in linea con il manifesto della sostenibilità di NABA.

Daniele Bisello o Ragno, Managing Director di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, commenta:

In NABA crediamo in un’educazione che forma persone, non solo professionisti. Con questa apertura, l’Accademia rafforza la propria vocazione globale, creando un ambiente dove le culture si incontrano per progettare insieme il domani. La sede di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti a Londra sarà un importante passo che ci consente di portare anche all’estero l’approccio didattico e formativo che da sempre ci contraddistingue e ci permette di consolidare il posizionamento dell’Accademia nel panorama della formazione artistica a livello internazionale. NABA, infatti, è stata riconosciuta anche per il 2025 da QS World University Rankings® by Subject come la prima e unica Accademia di Belle Arti italiana fra le 100 migliori università al mondo in ambito Art & Design. Il nostro obiettivo è quello di non essere solo un’alternativa alle grandi istituzioni britanniche ma desideriamo portare una nuova voce, capace di unire heritage e avanguardia. La nostra unicità, infatti, risiede nella combinazione tra l’eccellenza del design italiano e un approccio formativo esperienziale e creativo, con programmi interdisciplinari, tech-driven e connessi con le industrie creative. Offriamo classi a misura di studente, un modello ’boutique’ che valorizza il talento individuale. Il nostro desiderio è quello di poter proporre un modello da poter replicare anche in altri Paesi, nel breve e lungo termine, e che Londra sia la prima di nuove sedi a livello globale.

Per aggiornamenti e maggiori informazioni sull’offerta accademica della sede di NABA a Londra, visitare www.naba.it.