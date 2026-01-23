My Point of View: primo album di Dario Esposito

Disponibile dal 23 gennaio

È disponibile dal 23 gennaio My Point of View, il primo album da leader del batterista, compositore e produttore Dario Esposito.

Un progetto che segna un passaggio importante nel suo percorso artistico, dopo anni di attività come sideman e collaboratore per numerosi artisti e formazioni della scena rock e jazz italiana, tra cui Banco del Mutuo Soccorso e Balletto di Bronzo.

L’album

My Point of View è un album strumentale che nasce dall’esigenza di raccogliere e dare forma a un universo musicale personale, costruito nel tempo attraverso influenze diverse e linguaggi contaminati.

Pur muovendosi all’interno di una matrice jazz contemporanea, il disco attraversa territori che spaziano dal funk alla musica da colonna sonora cinematografica, fino a soluzioni più sperimentali, mantenendo sempre una forte coerenza sonora e narrativa.

Il progetto è stato scritto, prodotto, arrangiato, registrato e mixato da Dario Esposito quasi interamente presso il suo studio romano Groove and Sound Factory, con un approccio artigianale e profondamente consapevole del suono.

L’album è composto da 10 brani, tutti diversi tra loro ma uniti da un mood evocativo, da colonna sonora, e da una forte identità timbrica.

Musicisti

Accanto a Dario Esposito (batteria), nel disco ha suonato una formazione di musicisti di grande spessore che ha contribuito in modo determinante all’identità del disco.

Tra di loro:

Andrea Molinari – chitarra

Enrico Zanisi – pianoforte, Fender Rhodes e sintetizzatori

Pierpaolo Ranieri – basso e contrabbasso

Insieme a loro hanno partecipato come special guest:

Federica Baioni alla voce

Emanuele Bultrini alla chitarra classica

Massimo Nunzi alla tromba

Track list

My Point of View

1. Nordic Tale

2. Retro Game

3. Looking for a New Path

4. On the Go

5. Mechanical Movements

6. Interstellar Voyage

7. Strong Resilience for Hard Times

8. A Right Place to Stay

9. Long Road Running

10. The Circle of Life

Il video del primo singolo Interstellar Voyage

Ad accompagnare l’uscita dell’album è anche il video ufficiale di Interstellar Voyage, primo singolo estratto dal disco.

Il concept del video è fortemente simbolico e attuale: un viaggio verso lo spazio, in fuga da un pianeta irrespirabile e devastato dalle guerre, alla ricerca di una nuova casa. Un percorso in cui resilienza e coraggio sono protagonisti, con un finale inaspettato.

La narrazione visiva riflette il percorso dell’album: una continua ricerca e sospensione verso una forma più definita e umana.

Musica, immagine e gesto strumentale dialogano tra loro senza una narrazione didascalica, lasciando allo spettatore piena libertà di interpretazione.

Credits

Scritto, prodotto, arrangiato, registrato e mixato da Dario Esposito

Registrazioni: Groove and Sound Factory

Pianoforte acustico registrato presso Nuccia Studio

Riprese pianoforte: Federica Ugo

Mastering: Daniele Nuzzo

Foto: Emiliano Acciaresi

Grafica: Marco Lanzillotti

My Point of View non è solo un esordio da leader, ma una dichiarazione artistica chiara: uno sguardo personale sul suono, sulla musica e sul percorso di un musicista che sceglie di raccontarsi in prima persona.