‘My Jungle’: la natura diventa arte all’Orto Botanico di Cagliari

Le opere di Tiziana Sanna in mostra dal 5 al 14 settembre

L’Orto Botanico di Cagliari si appresta a diventare una galleria d’arte a cielo aperto in occasione della nuova suggestiva mostra ‘My Jungle’ di Tiziana Sanna.

L’esposizione, organizzata da Orientare srl con la collaborazione dell’Università degli Studi di Cagliari e curata da Simone Fappanni, condurrà i visitatori in un autentico viaggio sensoriale in cui i dipinti si intrecceranno con la vegetazione e dialogheranno con la luce, i profumi e i suoni della natura.

Le opere, sospese tra gli alberi e incastonate nella rigogliosa flora mediterranea, muteranno aspetto a seconda del momento della giornata e delle condizioni ambientali, in una continua metamorfosi cromatica e percettiva.

La lussureggiante cornice dello storico giardino cittadino sarà popolata da meravigliosi animali come cacatua, leopardi, ocelot, giraffe, tucani, zebre, tigri, camaleonti, farfalle, immersi in una fantasiosa vegetazione tropicale che si fonde armoniosamente con l’ecosistema reale dell’Orto Botanico.

Ancora una volta, l’artista cagliaritana, da sempre attenta alle tematiche ambientali e alla salvaguardia delle specie faunistiche a rischio di estinzione, celebra il caos e la bellezza della natura, invitando il pubblico a riflettere sulla necessità di preservare il fragile equilibrio del nostro pianeta.

A sottolineare la profondità del progetto, il curatore Simone Fappanni scrive:

La giungla, con il suo fitto intreccio di vita e colori, è uno degli ambienti più affascinanti e vitali del nostro pianeta. Per Tiziana Sanna non è solo un luogo fisico ricco di mistero e bellezza, ma anche una metafora della nostra anima più profonda. Un viaggio nell’immaginario che diventa invito a riconnettersi con la natura e con se stessi, ricordandoci che tutelare la biodiversità significa proteggere il nostro futuro.

‘My Jungle’ sarà visitabile da venerdì 5 a domenica 14 settembre 2025 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00 e la domenica, dalle 10:00 alle 13:00; durante gli orari della mostra sarà possibile conoscere di persona l’artista e scoprire curiosità e aneddoti legati alle sue affascinanti creazioni.

La visita alla mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso, il cui costo è di € 6,00 a persona, € 4,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, persone oltre i 65 anni di età e gruppi di almeno 15 persone.

Per maggiori informazioni:

070-6753512

335-1739198

museiunica@orientare.it

Facebook

Instagram