Mutaverso Teatro chiude la X edizione con ‘Di tutti i colori’

Dario Natale in scena al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno il 15 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Termina a Salerno la decima edizione del progetto Mutaverso Teatro, organizzato da Ablativo con la direzione artistica di Vincenzo Albano.

Venerdì 15 maggio, alle ore 21: presso il Piccolo Teatro del Giullare, ultimo appuntamento in programma è lo spettacolo ‘Di tutti i colori’, una produzione Scenari Visibili/Tip Teatro, di e con Dario Natale.

Un’opera poetica e profondamente sensoriale che affonda lo sguardo nei territori della memoria e dell’oblio, trasformando il colore in materia emotiva, linguaggio interiore, ultimo rifugio possibile contro la scomparsa delle cose.

Al centro del racconto c’è Saro, figura fragile e visionaria, uomo di mare e di confine, che attraversa ricordi sfilacciati, presenze perdute e frammenti di un Sud arcaico e mitologico. Intorno a lui si muove uno spazio liquido, abitato da echi, lampi di infanzia, silenzi e apparizioni.

Lo spettacolo si sviluppa come un flusso di coscienza, in cui realtà e immaginazione si confondono continuamente. La memoria non viene raccontata in modo lineare, ma evocata attraverso immagini, suoni e colori che emergono come relitti dal fondo del mare.

È un teatro che lavora per suggestioni – dice Vincenzo Albano – capace di costruire paesaggi emotivi più che narrazioni tradizionali, accompagnando lo spettatore dentro una dimensione sospesa e ipnotica.

Le suggestioni da ‘Horcynus Orca’ di Stefano D’Arrigo attraversano la drammaturgia insieme alle riflessioni sociologiche di Osvaldo Pieroni sul Mediterraneo, sul margine e sulle comunità dello Stretto.

‘Di tutti i colori’ non è però una semplice riscrittura letteraria: è piuttosto un’immersione in un immaginario del Sud fatto di acqua, vento, attese e sparizioni, dove il confine tra umano e mitico resta continuamente aperto.

La scena si fa così luogo mentale e sensoriale. Le sonorità di Alessandro Rizzo amplificano questa atmosfera rarefatta, costruendo un tessuto acustico che richiama il mare, le voci lontane, le correnti della memoria.

La parola di Dario Natale procede per frammenti poetici e immagini luminose, restituendo un’umanità smarrita, ma ancora capace di custodire stupore e meraviglia.

Al termine dello spettacolo si resterà a teatro per un momento informale di confronto con la compagnia, accompagnato da qualcosa da mangiare e da bere. L’incontro sarà moderato da Michele Di Donato.

Con ‘Di tutti i colori’, Mutaverso Teatro chiude la sue decima edizione, confermando il proprio interesse per un teatro capace di attraversare il presente attraverso linguaggi poetici, visionari e profondamente umani.

La prenotazione è sempre consigliata.

Per contatti: +39 329 4022021 – info@ablativo.it

Ingresso

€ 15 intero

€ 12 ridotto under 30

Ogni ingresso include incontro e aperitivo al termine dello spettacolo.