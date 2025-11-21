‘Musica per Menestrelli’ all’Auditorium Giovanni XXIII

Lo spettacolo della Fabbrica del Divertimento per il Festival ‘Minuscoli Maiuscoli’ de il Teatro nel Baule è in scena il 22 novembre a Napoli

Sabato 22 novembre, ore 17:00 l’appuntamento con il festival ‘Minuscoli Maiuscoli’ de il Teatro nel Baule è con lo spettacolo ‘Musica per Menestrelli – Le voci dei cantastorie’ a cura della Fabbrica del Divertimento.

Prosegue così a Chiaiano la IV edizione della rassegna, presso l’Auditorium Giovanni XXIII, via Nuova Toscanella 297, Napoli, in collaborazione con C.G.D. e I.C. Giovanni XXIII.

‘Minuscoli Maiuscoli’ è promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Affabulazione’ e finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

‘Musica per Menestrelli – Le voci dei cantastorie’, della Fabbrica del Divertimento, è un concerto interattivo pensato per famiglie e bambini dai 0 ai 6 anni.

In un clima di festa e partecipazione, i piccoli spettatori saranno guidati in un viaggio sonoro attraverso storie e leggende cantate, ispirate ai grandi cantautori italiani come Branduardi, De André e Battiato.

Suoni, canti e danze si intrecceranno in un’esperienza condivisa, in cui grandi e piccoli potranno riscoprire insieme le melodie che fanno parte della nostra identità collettiva.

Il Festival intreccia il passato e il presente, dando voce alle storie dimenticate e alle radici culturali di una città che ha sempre saputo rinascere e difendere la libertà d’espressione, valorizzando questa eredità e dando spazio alle voci nascoste.

La partecipazione è gratuita con prenotazione tramite e-mail ad organizzazione@ilteatronelbaule.it o via WhatsApp al numero 3274511279.