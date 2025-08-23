Musica e teatro per l’ultimo tramonto segreto di Ultimi Fuochi

In apertura le note di Cristiana Verardo e Marco Puzzello in scena ‘Veglia’ di Menoventi

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 24 agosto, ore 19:00, ultimo tramonto segreto per l’ottava edizione di Ultimi Fuochi Festival, rassegna di teatro e musica in luoghi segreti ideata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele.

Lo staff di Ultimi Fuochi ha trasformato angoli sconosciuti e nascosti delle campagne di Spongano e Castro in palcoscenici a cielo aperto in cui sono andati in scena spettacoli, in anteprima nazionale e in prima regionale, capaci di riflettere sul presente con linguaggi e stili differenti.

Come ogni anno il pubblico ha risposto con entusiasmo riempiendo le platee ‘temporanee’ dei luoghi segreti.

Per l’ultimo appuntamento, che si svolgerà a Spongano (LE), l’apertura, è affidata alle note intrecciate da Cristiana Verardo, curatrice della sezione musicale del festival, e Marco Puzzello, musicista, compositore e performer.

A seguire andrà in scena lo spettacolo ‘Veglia’ della compagnia Menoventi.

In occasione dei venti anni di attività, il gruppo formato da Consuelo Battiston e Gianni

Farina, ha elaborato una serata che fa leva sul piacere dello stare insieme.

L’ironia filosofica dei racconti condivisi offre alcuni spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo; il riferimento narrativo principale è ‘Le cercle des menteurs’ di Jean-Claude Carrière, che dispensa fin dal titolo alcuni preziosi suggerimenti per la messa in scena: un cerchio di persone riunite attorno a una fiamma simulata.

Le storielle filosofiche si intrecciano a giochi e sfide collettive per non dimenticare mai il contesto, la cornice di quel determinato spazio e del nostro tempo: il gioco ci

mette sempre in contatto con la nostra presenza nel mondo, dominata dall’istante.

Teatro

Menoventi – ‘Veglia’

di e con Consuelo Battiston e Gianni Farina

La veglia è una serata trascorsa in compagnia, un ritrovo faceto che offre la possibilità di ascoltare storielle e buona musica. Però la veglia è anche la condizione dello stare svegli, è sinonimo di attenzione, ci invita a non abbassare la guardia.

In occasione dei venti anni di attività, Menoventi ha elaborato una serata che fa leva sul piacere dello stare insieme. L’ironia filosofica dei racconti condivisi offre alcuni spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo; il riferimento narrativo principale è ‘Le cercle des menteurs’ di Jean-Claude Carrière, che dispensa fin dal titolo alcuni preziosi suggerimenti per la messa in scena: un cerchio di persone riunite attorno a una fiamma

simulata.

Quella fiamma è reale come le storie narrate, come le menzogne della verità e le rivelazioni sconcertanti bisbigliate dalla finzione. Le storielle filosofiche si intrecciano a giochi e sfide collettive per non dimenticare mai il contesto, la cornice di quel determinato spazio e del nostro tempo: il gioco ci mette sempre in contatto con la nostra presenza nel mondo, dominata dall’istante.

L’opera di Carrière interroga il lettore su alcuni nuclei che interessano da sempre

Menoventi: la percezione della realtà, l’inganno, lo scherzo, il libero arbitrio, il potere, il tempo, l’ironia come veicolo per riflettere sulle questioni più amare.

Menoventi nasce nel 2005 e si stabilisce a Faenza pochi anni dopo. I fondatori Consuelo

Battiston e Gianni Farina collaborano con artisti italiani ed europei per generare opere che

intersecano teatro, musica, radio, video e arti visive.

Privo di una poetica definita a priori, il gruppo adotta linguaggi e registri orientati dalle peculiarità del cuore tematico di ogni progetto, generando una raccolta eterogenea di oggetti scenici. Unico punto fisso della ricerca è il pubblico, referente attivo che viene apostrofato, spiato, raggirato e che – volente o nolente – entra nel gioco…

Musica

Cristiana Verardo incontra Marco Puzzello

Marco Puzzello, musicista, compositore e performer, ha collaborato con artisti nazionali e

internazionali come Nabil Bey, Kirk Smith, Eliel Lazo e Benny Benack. Dal 2014 suona in tutto il mondo con progetti come Bija, Vestige e Nobis Trio, esibendosi anche al Festival Internazionale del Jazz di Taichung.

Selezionato alla Biennale Teatro di Venezia 2019 per un workshop su sound design e composizione, tra il 2020 e il 2025 ha pubblicato colonne sonore, brani elettronici, dall’album Heroes con FRAME11, Bubusettete con i Bija e Vestige con l’omonima band taiwanese.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione al numero 388-1271999 oppure via mail infoultimifuochi@gmail.com.

Le indicazioni per raggiungere il luogo segreto saranno fornite poche ore prima dell’evento a chi avrà effettuato la prenotazione.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano.