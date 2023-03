Museo nazionale di Matera, iniziative per Giornata nazionale paesaggio

Il 14 marzo visite guidate tra le opere che raccontano il paesaggio

Il 14 marzo, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il Museo nazionale di Matera propone due iniziative per promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare sui temi ad essa legati.

Nel corso della giornata, sarà possibile partecipare a delle visite guidate fra le opere che raccontano il paesaggio, esposte nella sede di Palazzo Lanfranchi: dai paesaggi lucani di Radino, Guerricchio e Levi alle tele dei paesaggisti napoletani del Sei – Settecento, parte della collezione d’Errico, fino alle ambientazioni nordiche dei dipinti di artisti fiamminghi e olandesi, arrivati a Matera dai depositi del Museo e Real Bosco di Capodimonte attraverso il progetto del Ministero della Cultura ‘100 opere svelate. Dai depositi ai musei’.

A questi capolavori, si aggiunge il paesaggio urbano dei Sassi e quello naturale della Murgia, del quale sarà possibile avere una speciale visuale attraverso l’affaccio offerto ai visitatori dalla terrazza di Palazzo Lanfranchi.

Le visite guidate si svolgeranno negli orari 10:00, 12:00, 17:00, 18:00.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it.

Nel pomeriggio, alle 17:30 nel Museo Ridola, ci sarà invece un nuovo appuntamento con le ‘Lezioni al Museo’ che vedrà protagonista il prof. Amerigo Restucci, ordinario di Storia dell’Architettura all’Università IUAV di Venezia, nell’incontro dal titolo ‘Il paesaggio testimone di storia, identità, cultura’.