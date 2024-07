Museo del Ricordo, Rocca: Via libera da Senato ottima notizia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La notizia del via libera dal Senato – all’unanimità – al disegno di legge per l’istituzione a Roma del Museo del Ricordo, progetto che la Regione Lazio condivide con il Ministero della Cultura e con la Regione Friuli-Venezia Giulia, è decisamente incoraggiante e segno di tempi ormai maturi.

Il provvedimento voluto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che voglio ringraziare per l’impegno profuso, ha lo scopo “di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano”.

L’auspicio è che il testo venga approvato, anche alla Camera, in totale condivisione per rendere finalmente giustizia ad una storia, quella del Confine Orientale d’Italia, per troppo tempo cancellata.