Musei Nazionali del Vomero: Note per la Memoria

La musica per il Giorno della Memoria: appuntamento il 27 gennaio alla Certosa di San Martino e il 29 gennaio al Museo Duca di Martina

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, i Musei Nazionali del Vomero scelgono la musica come linguaggio di riflessione, ascolto e partecipazione civile.

Due concerti, affidati a giovani musicisti dei licei musicali di Napoli, trasformano i musei in luoghi di incontro e consapevolezza, in cui il ricordo della Shoah si fa esperienza condivisa.

Ricordare attraverso la musica significa dare voce a ciò che la storia ha tentato di cancellare e rinnovare, nel presente, un impegno che rifiuta ogni forma di odio, violenza e discriminazione.

Un gesto semplice e potente, affidato alle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con una memoria che non appartiene solo al passato ma interroga il nostro tempo.

I concerti vedranno protagonisti ensemble da camera composti da studenti dei licei musicali cittadini:

– martedì 27 gennaio, ore 11:00, Certosa di San Martino, Concerto degli allievi del Liceo Musicale ‘Margherita di Savoia’;

– giovedì 29 gennaio, ore 11:00, Villa Floridiana – Museo Duca di Martina, Concerto degli allievi dell’IS Polo delle Arti ‘Caselli – Palizzi’.

Il senso più profondo dell’iniziativa è racchiuso nelle parole del compositore Dmitrij Šostakovič, che affidava alla musica il compito di farsi memoria per chi è rimasto senza voce e senza nome:

Provo eterno dolore per coloro che furono uccisi da Hitler, ma non sono meno turbato nei confronti di chi morì su comando di Stalin. Soffro per tutti coloro che furono torturati, fucilati, o lasciati morire di fame. Molte delle mie Sinfonie sono pietre tombali. Troppi della nostra gente sono morti e sono stati sepolti in posti ignoti a chiunque, persino ai loro parenti. Dove mettere le lapidi? Solo la musica può farlo per loro.

Vorrei scrivere una composizione per ciascuno dei caduti, ma non sono in grado di farlo, ed è per questo che dedico la mia musica a tutti loro.

È a questa idea di memoria affidata al suono che si ispirano gli appuntamenti dei Musei Nazionali del Vomero: un ricordo che non si esaurisce nella commemorazione, ma diventa gesto presente di responsabilità, rispetto e apertura. In queste giornate, i musei si fanno spazi aperti, in cui l’ascolto diventa esperienza e la musica strumento di dialogo.

La partecipazione ai concerti è compresa nel biglietto di ingresso al museo.