Musei del Vomero, bando internazionale per logo e identità visiva

Le domande entro il 30 luglio e il vincitore sarà annunciato a ottobre 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

I Musei Nazionali del Vomero, istituiti nel 2024, hanno la necessità di dotarsi di un logo e del relativo sistema di identità, in grado di rappresentare e comunicare l’Istituto nella sua unicità, valorizzandone la missione culturale e la relazione tra le diverse sedi che lo compongono.

In data 30 giugno 2026 è stato pubblicato un bando internazionale con l’obiettivo di selezionare professionisti che possano rappresentare in modo unitario l’Istituto, valorizzando la ricchezza e la pluralità delle sue tre storiche sedi napoletane: Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e Villa Floridiana.

Il bando, con tutti i dettagli e le indicazioni operative, è consultabile sul sito dell’AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva che coordinerà le attività in qualità di segreteria organizzativa, in costante accordo e coordinamento con la direzione di Musei Nazionali del Vomero.

La Direttrice Almerinda Padricelli ha specificato:

I Musei Nazionali del Vomero sono costituiti da tre luoghi che, pur nati in epoche diverse e per finalità differenti, condividono un legame profondo con la storia della collina del Vomero e con il paesaggio di Napoli. Pur nelle loro differenze, i tre siti hanno in comune una relazione privilegiata con la città e con il suo panorama: luoghi dai quali osservare Napoli, il golfo e le trasformazioni del territorio, da prospettive differenti, ma complementari. L’identità dei Musei Nazionali del Vomero nasce dall’incontro di queste dimensioni: storia e contemporaneità, natura e architettura, memoria e vita quotidiana, spiritualità, rappresentazione del potere e cultura del vivere. Il logo e la nuova identità visiva dovranno interpretare questa pluralità e restituirla attraverso un linguaggio capace di rappresentare l’Istituto nella sua unitarietà, valorizzando al tempo stesso la ricchezza e la specificità dei singoli luoghi che lo compongono.

La selezione avverrà in due fasi, entrambe in forma anonima.

La fase 1 prevede la presentazione della domanda di partecipazione corredata da curriculum e portfolio che dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 luglio 2026.

Il Presidente AIAP, Francesco E. Guida, ha aggiunto:

Personalmente è un onore, da napoletano, che l’Associazione che rappresento possa contribuire al progetto di valorizzazione e comunicazione di tre importanti sedi museali della mia città di origine. AIAP da sempre promuove procedure concorsuali nei campi del design della comunicazione visiva, improntate a criteri e modelli che garantiscano risultati di qualità e rispettose delle professionalità e delle competenze dei progettisti e delle progettiste. Un buon progetto di identità visiva consente di comunicare e promuovere i luoghi della cultura, di raccontarli e renderli accessibili e fruibili al pubblico. Il ruolo di AIAP, nel diffondere l’attenzione al progetto di comunicazione visiva di qualità e promuovere la cultura progettuale, è quello di affiancare le organizzazioni per raggiungere i loro obiettivi.

Entro la prima settimana di agosto saranno selezionate le cinque candidature che parteciperanno alla fase 2, da una commissione composta da professionisti esperti del settore del design della comunicazione visiva, brand identity e art direction, del design dei nuovi media e della comunicazione digitale e di museologia, museografia e valorizzazione del patrimonio culturale, nominati dai Musei Nazionali del Vomero e da AIAP.

Ai selezionati sarà richiesta l’ideazione, l’elaborazione e la presentazione del progetto di un marchio/logotipo e del relativo sistema di identità visiva che illustri le linee guida per l’applicazione e lo sviluppo del futuro sistema di valorizzazione e comunicazione dell’istituzione proponente.

Quindi avranno 60 giorni di tempo per elaborare idee e progetti che dovranno essere presentati entro il 7 ottobre 2026 per consentire alla commissione giudicatrice di esaminare le 5 proposte e scegliere quella vincente entro la fine del mese di ottobre 2026.

Il progetto vincitore riceverà un premio di 15.000 euro e la possibilità dell’affidamento di un incarico per lo sviluppo del progetto d’identità visiva e la progettazione, mentre agli altri quattro finalisti sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un premio di 1.000 euro.

Consulta il regolamento e il bando qui.