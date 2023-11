Muro del Pianto Gerusalemme, cerimonia per ricordare vittime 7 ottobre

A 30 giorni dal massacro, accensione delle candele in memoria delle 1.400 vittime

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Oggi lunedì 6 novembre 2023, al Muro del Pianto di Gerusalemme si terrà una cerimonia speciale per ricordare il 30° giorno dal barbaro attacco terroristico di Hamas e dal massacro del 7 ottobre.

Durante la cerimonia, 1.400 candele commemorative saranno accese in ricordo delle vittime.

La cerimonia avrà luogo oggi lunedì 6 novembre 2023, alle 17:00 in Italia, alle 18:00 in Israele, alla presenza delle famiglie in lutto.

Al termine della cerimonia, i partecipanti potranno avvicinarsi alle candele per recitare i Salmi in ricordo dei loro cari.

L’evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web del Qotel, il Muro del Pianto: https://thekotel.org/en/137796/

Il pubblico di tutto il mondo è invitato a unirsi per onorare la memoria delle vittime accendendo contemporaneamente candele commemorative.