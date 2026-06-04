Muovere le mani usando l’AI

La scommessa di alcuni studenti americani in 48 ore

Un gruppo di studenti di ingegneri informatici dell’MIT, partecipando a un hackaton, ha realizzato uno strumento sorprendente: uno strumento che attraverso l’intelligenza artificiale si è dimostrato capace di guidare i movimenti di una mano umana sfruttando come tramite la stimolazione elettrica dei muscoli.

Qual è il dato più sorprendente di questa cosa?

Che per raggiungere questo risultato sono state necessarie soltanto 48 ore, ovvero il tempo di durata della sopracitata hackaton!

Human Operator, questo il nome del dispositivo, integra in un sistema unico diversi modelli di intelligenza artificiale, telecamere e hardware per la stimolazione muscolare e permette di “dare un corpo” all’IA in maniera convincente.

L’obiettivo finale di questo dispositivo, secondo i suoi creatori, è permettere a un sistema informatico di assumere per brevi istanti il controllo di un corpo umano allo scopo di aiutarlo o di imparare a compiere azioni che in altre maniere non sarebbe in grado di eseguire.

Possiamo anche parlare di un primo caso di “agente IA”, ovvero un’entità digitale che sia in grado di compiere in maniera autonoma tutta una serie di operazioni come acquistare prodotti, rispondere alle mail o cercare sul web piattaforme con tavoli live, giochi di carte e roulette.

Come funziona Human Operator?

Di Human Operator esistono già dei video presenti sul web in cui si mostra una persona salutare con la mano, suonare alcune note al pianoforte o comporre con le dita un gesto di approvazione; la dimostrazione è senza dubbio embrionale ma mostra decentemente quanto l’interazione tra software e corpo stia diventando concreta anche in ambiti distanti tra loro.

Il dispositivo funziona sulla base di un modello di IA alimentata da dati di tipo visivi e dal linguaggio. Attraverso una telecamera montata sulla testa di una persona, il sistema è in grado di analizzare l’ambiente circostante e trasformare i comandi vocali dell’indossatore in una risposta fisica agendo direttamente sui muscoli del braccio.

Questo perché la telecamera è in grado di mostrare all’AI cosa c’è intorno a sé e il modello linguistico è in grado di interpretare le richieste collegandole a ciò che vede a schermo.

A quel punto entrano in gioco i cuscinetti per la stimolazione muscolare da applicare al polso o all’avambraccio; questi inviano piccoli impulsi elettrici che vanno ad attivare i muscoli così da produrre il movimento desiderato.

A rendere la soluzione vincente è l’integrazione dei tre elementi: visione, comprensione del comando e stimolazione muscolare; se i primi due argomenti sono già padronanza delle principali intelligenze artificiali generative disponibili sul mercato, è la stimolazione muscolare a rappresentare la vera novità.

48 ore per provare a cambiare il mondo?

Le tecniche di stimolazione elettrica dei muscoli non sono novità, bensì sono già ampiamente utilizzate nel contesto dei trattamenti fisioterapici.

L’innovazione sta nell’introduzione dell’equazione dell’intelligenza artificiale, creando tra corpo e macchina un’interfaccia che in futuro potrebbe effettivamente cambiare la vita alle persone attraverso l’apprendimento di movimenti fisici o di esercizi di riabilitazione.

Le possibili applicazioni però sono veramente sconfinate: dagli strumenti didattici per chi sta imparando i gesti tecnici alla riabilitazione post infortuni, il tutto utilizzando questo sistema come un’interfaccia guidata.

Il problema è che l’hackaton è soltanto un luogo dove creare un concept da trasformare in una soluzione applicabile su larga scala e Human Operator porta con sé un sacco di questioni delicate: dalla sicurezza per la salute all’affidabilità del sistema, senza mettere nemmeno all’interno della discussione i legittimi interrogativi etici.

A colpire la stampa è la rapidità con cui un sistema di questo tipo è stato assemblato: la disponibilità di modelli di intelligenza artificiale già pronti, di componentistica hardware a basso costo e di tecnologie di stimolazione già consolidate ha permesso a un piccolo gruppo di costruire in 48 ore qualcosa che fino a qualche anno fa avrebbe richiesto laboratori specializzati e tempi molto più lunghi.

Questa velocità di innovazione sta pian piano facendo capolino all’interno di industrie estremamente diverse tra loro, tra cui figurano anche i siti slot pensati per chi cerca giochi a rulli o il mondo della musica; l’intelligenza artificiale generativa, a differenza di quanto accaduto nel recente passato con metaverso e blockchain, sembra essere davvero la tecnologia che determinerà la direzione del futuro.