Municipio VII Roma, Forza Italia: Piazza dei Tribuni nel degrado

La vicenda di Piazza dei Tribuni è emblematica dell’abbandono in cui versano alcune periferie della Capitale.

Cuore pulsante del Quadraro, la piazza ha visto sorgere un mercato su sede impropria, oggi ridotto a pochi banchi.

Ma, cosa ancora più incredibile, la piazza sorge su un sito privato lasciato, di fatto, in stato di abbandono nonostante le promesse di riqualificazione del Municipio VII e un protocollo d’intesa con la società che detiene l’area che sinora non ha prodotto risultati.

Dopo oltre venti anni di attesa, oggi i cittadini del Quadraro si trovano a convivere con una situazione di degrado, una piazza di fatto non fruibile dalla cittadinanza, con pavimentazione divelta, rifiuti e anche la presenza di senza fissa dimora che trovano riparo accanto ai pochi chioschi rimasti.

Per questo motivo abbiamo chiesto attraverso una interrogazione quali iniziative il Comune di Roma intenda intraprendere per risolvere questa situazione che mortifica i cittadini della zona, penalizza il commercio e la vivibilità e impedisce il recupero di un sito cruciale per il quadrante che, anche attraverso la riqualificazione del Mausoleo del Monte del Grano, potrebbe portare a una valorizzazione dell’area abitata da migliaia di persone.

Sappiamo che la vicenda è complessa ma ora occorre agire con decisione.