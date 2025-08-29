Municipalità collinare Napoli: continua la strage degli alberi

Abbattuto in via Ruoppolo l’albero che aveva perso un ramo

Riceviamo e pubblichiamo.

Stamani, operai al lavoro per abbattere l’albero posto in via Ruoppolo, nei pressi di uno degli ingressi del parco Mascagna, albero che nei gironi scorsi aveva perso un ramo, la cui caduta aveva anche lesionato la parte alta del tronco.

A segnalare la vicenda è ancora una volta Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha più volte sollecitato gli uffici competenti a intervenire preventivamente con le indagini e le verifiche necessarie, da mettere in campo per tutte le alberature stradali, anche alla luce dei tanti episodi di caduta di rami se non d’interi alberi che si sono registrati sulla collina negli ultimi tempi senza però che fino ad oggi si siano riscontrate risposte operative alle tante richieste.

Capodanno afferma:

In verità, dopo la caduta del grosso ramo, l’albero in questione appariva sbilanciato. Me si pensava che potesse essere salvato attraverso una potatura mirata a riequilibrarlo. Invece, stamattina l’amara sorpresa. È stato fatto a pezzi con le motoseghe e portato via, lasciando in sito solo la ceppaia, la qual cosa fa prevedere tempi molto lunghi per un eventuale sostituzione. Ignoti, al momento, i motivi per i quali è stato deciso che l’albero in questione venisse eliminato invece che essere sottoposto agli opportuni interventi manutentivi. Una vicenda non nuova. Oramai nell’ambito della Municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, sono tantissime le fonti vuote o con la sola ceppaia, dopo la caduta o l’abbattimento di tanti alberi, mentre in tante strade vengono segnalati problemi che affliggono le alberature ancora in sito. Tra le strade segnalate spiccano al Vomero, oltre a via Scarlatti e a via Luca Giordano, anche via Cimarosa, dove sono moltissimi gli alberi abbattuti, piazza Quattro Giornate, via Bernini e viale Michelangelo, dove si sono registrate di recente cadute di alberi. All’Arenella le strade dove le alberature creano maggiori preoccupazioni sono via Pietro Castellino, via Saverio Altamura e via Tino di Camaino, strada che presenta, da un oltre mese un tratto di marciapiede, recintato per la caduta di un grosso ramo da una fitolacca, ramo non ancora rimosso.

Sulla situazione complessiva delle alberature nell’ambito della Municipalità collinare, anche alla luce dei tanti eventi alla ribalta delle cronache in questo periodo, Capodanno chiede che venga aperta un’indagine tesa a fare chiarezza sulle numerose questioni sollevate.

Con l’occasione lo stesso Capodanno sollecita, ancora una volta, l’Amministrazione comunale, segnatamente gli uffici che fanno capo all’assessorato al verde, a provvedere, in tempi rapidi, alle verifiche necessarie sulle alberature ancora presenti e nel contempo a effettuare la ripiantumazione delle tante alberature stradali mancanti nell’ambito della Municipalità collinare, operazione che è stata annunciata in diverse occasioni senza però che a tutt’oggi si sia passati dalle parole a fatti concreti.