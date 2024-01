Municipalità 6 Napoli: attraversamenti rialzati in via Mario Palermo

I lavori dureranno 4 o 5 giorni

Nel quadro delle iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale in città che rappresenta una priorità per questa Amministrazione, stamane, 22 gennaio, l’Azienda Napoletana Mobilità ha iniziato la realizzazione dei sei attraversamenti rialzati previsti in via Mario Palermo, nella Municipalità 6.

I lavori si effettuano a traffico aperto, chiudendo mezza carreggiata alla volta; occorreranno, condizioni meteorologiche e di viabilità permettendo, circa 4 o 5 giorni.

Ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza:

Con il programma di interventi approvato dalla Giunta a settembre dello scorso anno continua l’impegno dell’Amministrazione verso una maggiore sicurezza stradale si tratta di migliorare attraversamenti pedonali e sistemi semaforici, come già sperimentato positivamente in alcuni punti della città.

Dichiara l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu: