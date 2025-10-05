MTV Umbria presenta ‘Umbria Wine Trekking’

Il 12 ottobre il Movimento Turismo del Vino Umbria, insieme ad Assoguide, accompagna i partecipanti lungo un percorso tra boschi, filari e cantine, da Montefalco a Orvieto

Quando la vendemmia volge al termine è il momento di rallentare il passo, di lasciarsi avvolgere dai colori del paesaggio e di ascoltare il respiro delle vigne che si preparano al riposo.

Con questa suggestione nasce l’Umbria Wine Trekking – Prima Edizione, in programma domenica 12 ottobre, un’esperienza che invita a percorrere i sentieri che collegano boschi e vigneti e a scoprire le cantine disseminate nei territori di Montefalco, Bevagna, Assisi, Torgiano, Perugia, Marsciano, Gubbio, Orvieto e Amelia.

Giovanni Dubini, Presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria, sottolinea:

Con questo nuovo format vogliamo dare agli enoturisti l’opportunità di vivere l’Umbria in una maniera ancora più autentica, camminando nei paesaggi che da secoli ospitano i nostri vigneti. Non solo degustazioni, quindi, ma un’esperienza che unisce natura, cultura e vino, per far scoprire al visitatore la bellezza di un territorio che sa emozionare in ogni stagione.

A Montefalco i partecipanti potranno incontrare Scacciadiavoli e Perticaia, a Bevagna l’Agricola Mevante, ad Assisi l’Azienda Agricola Meazzi, a Torgiano la storica Lungarotti, a Perugia la suggestiva Chiesa del Carmine, a Marsciano la Cantina La Spina, a Gubbio la Cantina Semonte, a Orvieto la cantina Palazzone insieme alle Cantine Neri, e ad Amelia la Cantina Zanchi. Un itinerario diffuso che diventa viaggio nel cuore enologico dell’Umbria.

Camminare tra vigne e colline, accompagnati da guide esperte, significa entrare in contatto diretto con il cuore rurale della regione, conoscere i luoghi in cui nascono i vini e lasciarsi sorprendere dal racconto dei vignaioli, custodi di tradizioni e di memoria.

Ogni cantina diventa così un avamposto di cultura, un presidio di accoglienza, un luogo in cui il tempo rallenta e il calice si fa strumento di conoscenza.