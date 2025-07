Mozart nel Parco archeologico Paestum con Orchestra San Pietro a Majella

L’esibizione è in programma il 19 luglio nel Tempio di Nettuno di Paestum

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà dedicato a Mozart il terzo appuntamento di ‘San Pietro a Majella en plein air’, la rassegna promossa dai Parchi archeologici di Paestum e Velia in collaborazione con il Conservatorio di Napoli.

Sabato 19 luglio alle ore 21:00 il Tempio di Nettuno di Paestum farà da cornice ad un’esibizione dell’Orchestra del San Pietro a Majella che attraverserà il repertorio del genio salisburghese, proponendo sfaccettature operistiche, concertistiche e sinfoniche della sua scrittura orchestrale.

Sotto la direzione di Giuseppe De Fusco, la performance dell’ensemble del Conservatorio napoletano prenderà il via con l’esecuzione dell’ouverture che apre ‘L’impresario teatrale’, commedia in musica che Mozart scrisse in sole due settimane nel 1786.

La serata proseguirà con il Concerto per pianoforte no. 20 in re minor K466, che vedrà la partecipazione del pianista Lino Costagliola nelle vesti di solista, e si concluderà con l’interpretazione dei quattro movimenti della Sinfonia in re maggiore no 35 K385, nota come sinfonia ‘Haffner’.

La rassegna ‘San Pietro a Majella en plein air’ è sostenuta dal Ministero della Cultura, dipartimento delle Attività culturali – Direzione generale Spettacolo, nell’ambito del programma dedicato alla promozione dello spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura statali.

Tutti i concerti della rassegna sono inclusi nel biglietto serale d’ingresso ai Parchi, 15 euro, e nell’abbonamento ‘Paestum & Velia’.

Per maggiori informazioni: tel. 0828/811023