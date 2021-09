‘Mozart e Salieri, un’eccentrica leggenda’ a Spazio 18B

In scena dal 23 al 26 settembre a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Teatro Spazio 18B di Roma accoglie dal 23 al 26 settembre ‘Mozart e Salieri, un’eccentrica leggenda’, un evento speciale che fonde un inedito spettacolo diretto da Jacopo Bezzi e interpretato da Alberto Melone e Pavel Zelinskiy, accompagnato da incontri e approfondimenti sul tema, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare i personaggi della vicenda e degustare vini e prodotti tipici locali.

La Storia è infarcita di un’infinità di miti da sfatare, fra i quali anche la rivalità tra Mozart e Salieri. L’odio che quest’ultimo avrebbe nutrito nei confronti del grande compositore salisburghese, rappresenta un chiaro esempio di errata lettura dei fatti reali.

A lungo si è creduto che il musicista italiano, geloso del talento di Mozart fino alla paranoia, avesse addirittura potuto avere un ruolo attivo nella sua prematura scomparsa, ma nuovi studi dimostrano che non fu così.

L’evento prende spunto dalla vicenda narrata nell’opera omonima di A. S. Puskin del 1897 e successivamente musicata in due scene da Rimsky-Korsacov. Il libretto segue fedelmente, con alcuni tagli di lieve entità, il testo teatrale di Mozart e Salieri, microdramma facente parte delle Piccole tragedie di Puskin che noi utilizziamo nell’adattamento teatrale.

A Vienna Salieri è solo in una stanza. Ragiona su come sia ingiusto il mondo: egli fin dalla fanciullezza si è consacrato alla musica ed ha conseguito il successo dopo il duro lavoro di molti anni. Non ha mai invidiato altri compositori, ma ora prova invidia e sdegno, per il fatto che un così grande talento sia posseduto da un individuo frivolo e superficiale come Mozart, per il quale creare musica non richiede alcuno sforzo.

Arriva Mozart, conducendo con sé un violinista cieco, che stava suonando in un’osteria una melodia da ‘Le nozze di Figaro’. Il compositore è divertito da come il cieco storpia la sua musica; Salieri, al contrario, è molto indignato. Mozart propone al collega di ascoltare una “bagatella”, che ha scritto il giorno prima. Salieri è scosso dalla musica. Decide di uccidere Mozart, e lo invita a cena.

Nella seconda scena i due compositori si incontrano all’osteria. Mozart è malinconico, inquieto, pieno di cattivi presentimenti. Un certo “uomo nero” gli ha commissionato un Requiem, ed il compositore è convinto che lo sta scrivendo per sé stesso.

Durante la conversazione Mozart afferma che “il genio e la malvagità sono due cose incompatibili”. Salieri trova il modo di versargli il veleno. La conversazione prosegue. Mozart suona a Salieri passi del ‘Requiem’, e questi piange. Mozart non si sente bene e se ne va. Salieri resta solo e non trova pace per le parole di Mozart: ha ragione e quindi Salieri non è un genio?

Approfondimenti

Giovedì 23 settembre ore 19:00

Ascolti guidati e approfondimento teatrologico sull’op. 48 di Rimskij – Korsakov ‘Mozart e Salieri’ a cura del M° Jacopo Bezzi; segue spettacolo teatrale ‘Mozart e Salieri’ di Puskin.

Venerdì 24 settembre ore 19:00

Conferenza – dibattito sul rapporto storico-musicologico tra Mozart e Salieri a cura della prof.ssa Giulia Giovani, musicologa dell’Università di Siena; segue spettacolo teatrale ‘Mozart e Salieri’ di Puskin.

Sabato 25 settembre ore 19:00

Analisi critica dell’opera ‘Mozart e Salieri’ attraverso un laboratorio sul verso condotto da Massimo Roberto Beato, PhD università di Bologna; segue spettacolo teatrale ‘Mozart e Salieri’ di Puskin.

Domenica 26 settembre ore 19:00

Conferenza – dibattito, moderata dalla regista Elisa Rocca, sull’analisi comparata tra la trasposizione cinematografica dell’opera teatrale di Peter Shaffer nel film ‘Amadeus’ di Milos Forman e ‘Mozart e Salieri’ di Puskin; segue spettacolo teatrale ‘Mozart e Salieri’ di Puskin.

Info:

Spazio 18 B

via Rosa Raimondi Garibaldi, 18/b

00145 – Roma

www.spazio18b.com – info@spazio18b.com

06-92594210

Biglietto unico: €15,00