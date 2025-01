‘Mozart, Cacofonia in Do Maggiore’ al Teatro CortéSe

In scena a Napoli il 25 e 26 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo appuntamento per la stagione artistica al Teatro CortéSe ai Colli Aminei dove, la BisLuck Company, dopo il successo del 2017, presenta ‘Mozart, Cacofonia in Do Maggiore’, uno spettacolo che racconta la vita del compositore.

In cartellone nello spazio di viale del Capricorno 4, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 21:00, e domenica 26 gennaio, alle ore 18:00 e ore 20:45, il lavoro è scritto e diretto da Noemi Giulia Fabiano.

In scena: Andrea Grattagliano, Chiara Esposito, Carolina Franco, Flavio Visone, Roberta Caputo, Svetlana Giacchetti e con la partecipazione degli allievi attori Fabrizio Loffredo e il corso Teen Pro del Teatro CortéSe, il disegno luci e scenografie di Serenella Coscione e le coreografie di Giulia Visone.

Nato con la partnership della GiuliArt Accademia di Danza, ‘Mozart, Cacofonia in Do Maggiore’, ha l’intento di valorizzare temi di attualità indagando la vita di figure e personaggi di rottura.

Nelle note dello spettacolo si legge:

Chi era Wolfgang Amadeus Mozart? Un indiscusso genio della musica, un celebre compositore, un brillante esecutore. E allo stesso tempo era: il figlio di un Manager d’altri tempi che lo promuoveva presso le corti d’Europa; un eterno giovane under 35 che faticava a procurarsi ingaggi; uno dei primi “liberi professionisti” della storia, prima della nascita della partita IVA. Wolfy era un adulto normale e pieno di errori agli occhi del suo maestro Padre Martini ed era un fratello affettuoso al fianco di sua sorella Nannerl. Wolfgang era Tourettico quando la sindrome di Tourette non era ancora stata scoperta, eccessivo nel bene e nel male, nell’amore e nel dolore, ma sempre ostinatamente se stesso nella Sua identità musicale. Qualunque sia stata la sua identità reale possiamo solo immaginarlo. Ci abbiamo provato. E vi invitiamo a scoprirlo.

La BisLuck Company nasce formalmente nel 2018 da un gruppo di performer e artisti napoletani, ma i suoi componenti già collaborano da svariati anni. Le loro competenze coprono numerosi ambiti: il teatro, la danza, la musica e la pedagogia rendendo BisLuck un team altamente eclettico.

La ricerca drammaturgica e registica diretta da Noemi Giulia Fabiano, laureata in Sociologia e Comunicazione e diplomata all’ICRA Project e finalista under 40 alla sezione drammaturgia della Biennale di Venezia 2021, mira alla realizzazione di performance teatrali di carattere sociale attraverso opere delicate ma di spessore, ironiche ma profonde.