Movimprese, Rocca: Orgogliosi del primato del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Un incremento superiore al 2% e un saldo imprenditoriale così positivo dimostrano che il nostro territorio è attrattivo, dinamico e capace di reagire anche in un contesto economico complesso e instabile.

Il primato del Lazio per tasso di crescita delle imprese nel 2025 è un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro serio e costante portato avanti in questi anni.

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Il Presidente ha spiegato:

Questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra. Voglio ringraziare, in modo particolare, la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, per l’impegno sulle politiche a sostegno delle imprese, dell’innovazione e della semplificazione amministrativa, e l’Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, per la gestione responsabile delle risorse regionali che ha consentito di accompagnare le politiche di sviluppo con solidità e visione.

Roma e il Lazio si confermano un motore fondamentale dell’economia nazionale. Ora la sfida è consolidare questi risultati, aumentare la produttività e creare occupazione stabile e di qualità.

Come Regione continueremo a sostenere il sistema produttivo e a valorizzare le opportunità legate all’innovazione, al PNRR e ai grandi investimenti, affinché questa crescita diventi strutturale e duratura.