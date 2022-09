Movida Napoli, proseguono i controlli della Polizia Locale

Controllati 19 esercizi pubblici ed elevati 21 verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito dei controlli della Polizia Locale che hanno interessato tutto il territorio cittadino, sono stati controllati 19 esercizi pubblici ed elevati 21 verbali.

Multate per l’occupazione di suolo pubblico illecita, per la gestione non corretta dei rifiuti e per tabelle pubblicitarie non autorizzate diverse attività nella zona dei Quartieri Spagnoli e di Chiaia.

In via Speranzella sorpreso un locale che aveva realizzato abusivamente una pedana esterna in ferro ancorata alla adiacente muratura munita di impianto elettrico di illuminazione ed individuato un venditore abusivo verbalizzato e sottoposto al sequestro della merce.

In via San Carlo verbalizzato un esercizio per esposizione agli agenti atmosferici di confezioni di acqua con conseguente sequestro e distruzione.

Le attività di controllo di Polizia Stradale in zona Fuorigrotta e Bagnoli, piazza Bovio, via Foria, pazza Municipio e piazza Trieste e Trento hanno controllato 67 veicoli elevando 52 verbali per l’assenza di copertura assicurativa, la guida senza casco protettivo ed altre condotte condotte illecite ed irregolarità nei documenti di circolazione, oltre al fermo/sequestro amministrativo di n. 20 veicoli e alla rimozione di 4 veicoli in sosta vietata

In piazza Garibaldi operazioni finalizzate anche ad impedire mercatini abusivi di indumenti e materiali usati con impiego di 3 pattuglie automontate con 9 operatori, che hanno assicurato il monitoraggio dell’area fino alle ore 24:00.