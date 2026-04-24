Movida Napoli, ordinanza in piazza San Domenico Maggiore

Nuovi orari e stop ad alcol e musica notturna

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Al fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato una nuova ordinanza sindacale che introduce restrizioni mirate nell’area di Piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe.

Il provvedimento, che avrà una validità di quattro mesi, dal 24 aprile al 24 agosto 2026, nasce a seguito dei rilievi fonometrici effettuati dall’ARPAC che hanno confermato il superamento dei limiti di inquinamento acustico in orario notturno, causato prevalentemente dal vociare degli avventori, dagli assembramenti e dalle esibizioni ed eventi con utilizzo di strumenti a percussione o amplificati.

Le principali misure introdotte

• Orari di chiusura degli esercizi pubblici:

– dalla domenica al giovedì: chiusura alle ore 01:00, con 30 minuti di tolleranza per pulizia e ricovero attrezzature;

– venerdì e sabato: chiusura alle ore 02:00, con 30 minuti di tolleranza.

– L’orario di riapertura è fissato non prima delle ore 06:00.

• Stop alla vendita di alcolici: è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22:30 fino alle ore 06:00 del giorno seguente.

• Limitazioni alla musica e agli eventi: dalle ore 22:00 vige il divieto assoluto di svolgere eventi occasionali, sia su strada che in piazza, che prevedano l’uso di strumenti musicali o sistemi di amplificazione.

Sanzioni e controlli.

L’inosservanza dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, è prevista la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente, la revoca del titolo autorizzativo.

L’efficacia del provvedimento sarà monitorata costantemente e, al termine dei quattro mesi, l’ARPAC effettuerà nuove verifiche fonometriche per valutarne i risultati.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’Ordinanza Integrale: https://www.comune.napoli.it/novita/ordinanza-sindacale-per-la-tutela-della-tranquillita-e-del-riposo-dei-residenti-nellarea-di-piazza-san-domenico-e-zone-limitrofe/