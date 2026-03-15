Movida e tutela minori: operazione della Polizia Locale Napoli

Sanzioni e denunce per vendita di alcol a giovanissimi nel centro storico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella serata di ieri, nell’ambito di un’operazione programmata per il contrasto all’uso di alcol e stupefacenti tra i giovanissimi, il personale dell’IAES, Integrazione Ambientale e Sicurezza Sociale, ha condotto una vasta attività di controllo nelle aree a maggiore affluenza del centro antico.

I controlli e l’affidamento dei minori

Gli agenti, impegnati in un servizio mirato nella fascia oraria 18:00 – 24:00, hanno individuato e fermato 7 minori intenti a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via. Tra questi, un ragazzo di soli 15 anni.

Le operazioni si sono concentrate nei punti nevralgici della movida cittadina:

Area adiacente all’Istituto Universitario Orientale;

Via Mezzocannone;

Piazza San Domenico Maggiore;

Via Concezione a Montecalvario (Quartieri Spagnoli).

Tutti i minori sono stati identificati e riaffidati ai rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale.

Sanzioni amministrative e denunce penali

Il monitoraggio ha permesso di risalire agli esercizi commerciali responsabili della somministrazione:

Sanzioni amministrative: Due titolari di attività commerciali sono stati sanzionati ai sensi della Legge 125/2020 (art. 14 ter) per non aver verificato l’età anagrafica dei clienti tramite documento di identità. Il totale delle sanzioni ammonta a 700 euro.

Deferimento penale: Il titolare ritenuto responsabile della vendita di alcol al minore di anni 15 è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 689 del Codice Penale.

Contrasto allo spaccio

Sempre nel corso delle attività nell’area del centro, il personale IAES ha tratto in arresto un soggetto di nazionalità ghanese, con precedenti specifici per spaccio e detenzione. Luomo è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di sostanze cannabinoidi e deferito ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/1990.