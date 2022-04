Movida cittadina, proseguono controlli Polizia Locale Napoli

Sorpresi e verbalizzati anche 3 parcheggiatori abusivi

Nel fine settimana delle festività Pasquali sono continuati i controlli della Polizia Municipale per la verifica del rispetto delle norme che regolano la movida cittadina secondo le disposizioni dell’Ordinanza Sindacale 59/2022.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, sono state verificate n.31 attività e dai controlli sono scaturiti n.8 verbali per diverse violazioni alla Ordinanza Sindacale, in particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze in via Bisignano, piazzetta Rodinò, vicoletto Belledonne, per la diffusione di musica dopo la mezzanotte in violazione del punto 3 dell’O.S., mentre in vicoletto Belledonne veniva accertata la violazione del punto 1 per la mancata chiusura negli orari stabiliti.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05:00, come previsto in Ordinanza.

Nella zona di Chiaia in viale Dohrn e piazzetta Marechiaro sono stati sorpresi e verbalizzati n.3 parcheggiatori abusivi.