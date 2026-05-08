‘Mother’ al Teatro della Quattordicesima

L’origine della vita in un passo di danza

Riceviamo e pubblichiamo.

Che impronta lascia una madre sul corpo e sull’anima dei figli? A questa domanda risponde ‘Mother’, lo spettacolo di danza contemporanea in scena al Teatro della Quattordicesima di Milano il prossimo 10 maggio alle ore 17:00.

L’evento è inserito nella ricca rassegna di Danza della rinnovata sala milanese, di via Oglio 18.

Più che una performance, ‘Mother’ è un viaggio sensoriale alle radici della nostra esistenza emotiva. Attraverso il linguaggio universale del movimento, le coreografie firmate da Daniele Longo esplorano quel legame primordiale che precede ogni parola: un amore che si fa carne, memoria e gesto.

La figura materna viene raccontata come matrice e spazio vitale, un archetipo che ci unisce tutti nel ciclo eterno del dare la vita.

Sul palco, un cast d’eccezione composto da Erika Simonetti, Luana Filardi, Giorgia Bruno, Marta Calluso, Sara Sangiovanni, Viola Chinelli, Giulia Bianchi e Francesca Minissisale tradurrà in danza i fili invisibili, reali o simbolici, che ci connettono indissolubilmente alle nostre origini.

Ad arricchire la serata sarà la partecipazione speciale dei gruppi ospiti Le Bon, che presenteranno ‘Les Imperfections Toxiques’ con le coreografie di Mariana Pozzobon, offrendo un ulteriore punto di vista sulle dinamiche relazionali e umane.

‘Mother’ non è solo uno spettacolo per gli amanti della danza, ma un’esperienza profonda per chiunque voglia riconoscere una parte di sé attraverso l’arte. Un invito a riscoprire quel patto profondo che attraversa l’esistenza e ci ricorda, traccia dopo traccia, chi siamo stati e chi saremo.

Cast

Coreografie: Daniele Longo

con Erika Simonetti, Luana Filardi, Giorgia Bruno, Marta Calluso, Sara Sangiovanni, Viola Chinelli, Giulia Bianchi, Francesca Minissisale

Gruppi ospiti

1. Le Bon presenta ‘Les Perfections Toxiques’

Coreografie: Mariana Pozzobon

con Bellelli Beatrice, Ciocca Eleonora, Gasbarri Giorgia, Grilli Giulia, Manansala Sidney, Martinelli Giulia, Perrone Anna Paola, Trezza Camilla, Zanivan Giulia, Caniatti Rebecca, Carpinelli Gaia, Chirico Assunta Mercedes, Luciano Chiara, Masetto Giulia, Mauloni Martina, Penza Giorgia, Salerno Alessandra, Torcoletti Debora

Informazioni

L’appuntamento è per domenica 10 maggio alle 17:00. Il biglietto è a posto unico al costo di 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

• Telefono: 353 4881544

• Email: biglietteria@teatrodellaquattordicesima.it

• Sito Web: www.teatrodellaquattordicesima.it

• Ticket Online https://www.vivaticket.com/it/ticket/mother/282387