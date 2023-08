Non è stata data alcuna informazione preventiva alla Regione

Diversamente da quanto comunicato dal Ministero della Cultura, nonostante il rilevante impegno finanziario della Regione, non vi sarà la partecipazione del Presidente Vincenzo De Luca all’evento in programma domani pomeriggio, 4 agosto, a Velia (SA), la mostra ‘Elea, la Rinascita’, del cui programma non è stata data alcuna informazione preventiva alla Regione.