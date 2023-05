Morto in cava in Garfagnana: il cordoglio di Giani e Nardini

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente Eugenio Giani appresa la morte del cavatore avvenuta questa mattina, 13 maggio, in Garfagnana.

Ha aggiunto l’Assessore alla formazione e lavoro Alessandra Nardini:

Questa strage va fermata. Bisogna mettere al centro la tutela della persona e la sicurezza non può e non deve essere considerata un costo. Le dinamiche di questo incidente dovranno essere chiarite, ma un dato è certo: si continua a morire di lavoro, in alcuni settori accade più che in altri.

Allora occorre ribadire un concetto: il lavoro deve essere dignità, deve svolgersi in sicurezza e con ritmi adeguati, un concetto che le logiche del profitto non possono mettere in discussione. Oggi è il momento del cordoglio, mi stringo alla famiglia e ai colleghi della vittima.