Morto il maestro della ceramica Eugenio Taccini, cordoglio di Giani

Così il Presidente Eugenio Giani esprime il cordoglio per la morte del famoso ceramista originario di Montelupo Fiorentino (FI), Eugenio Taccini, scomparso a 82 anni dopo una malattia.

Il Presidente conclude:

Un maestro e un simbolo per la comunità di Montelupo, che aveva saputo conservare la tradizione di un artigianato antico e, allo stesso tempo, innovarla per traghettare quest’arte nella contemporaneità.

Allievo di Venturino Venturi, le sue opere sono diffuse in tutto il mondo. Come non citare i famosi ‘Arlecchini’, le installazioni sulla figura di Pinocchio, o le opere che si trovano nella stessa Montelupo e che lui generosamente aveva più volte donato al Comune.

Ci stringiamo nel dolore della famiglia e della comunità.

Con le sue opere e la sua umanità il maestro ceramista Eugenio Taccini rimarrà per sempre nel cuore della Toscana e nel mio.