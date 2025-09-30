Morto ex Consigliere di Civitavecchia (RM), Nicolai: cordoglio di Mari

Riceviamo e pubblichiamo.

Ho appreso con dolore della scomparsa di Roberto Nicolai.

Sicuro riferimento per tante famiglie civitavecchiesi da medico di famiglia professionale e premuroso, ha voluto dare il suo contributo anche alla politica e al centrodestra cittadino, ricoprendo la carica di Consigliere comunale durante l’Amministrazione De Sio.

Lo ricordo con particolare affetto, ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari.