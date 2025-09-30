Morto ex Consigliere di Civitavecchia (RM), Nicolai: cordoglio di Mari

Il noto medico di base si è spento all’età di 71 anni
Ho appreso con dolore della scomparsa di Roberto Nicolai.
Sicuro riferimento per tante famiglie civitavecchiesi da medico di famiglia professionale e premuroso, ha voluto dare il suo contributo anche alla politica e al centrodestra cittadino, ricoprendo la carica di Consigliere comunale durante l’Amministrazione De Sio.
Lo ricordo con particolare affetto, ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari.
Così Emanuela Mari, Consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.