Morto Corrado Guidi, già Sindaco di Bientina (PI): cordoglio di Giani

Il Presidente: ‘Il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato’
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, già Sindaco stimato di Bientina e sempre attivo e presente per la sua comunità, ci lascia attoniti.
Così il Presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e della Regione Toscana appresa la notizia della morte di Corrado Guidi, ex Sindaco di Bientina, Pisa.
Il Presidente ha detto:
Ci stringiamo nel dolore alla famiglia e a tutta la comunità bientinese per questa prematura scomparsa, certi che il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato.