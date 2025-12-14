Home Toscana Regione Toscana Morto Corrado Guidi, già Sindaco di Bientina (PI): cordoglio di Giani

Il Presidente: ‘Il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi, già Sindaco stimato di Bientina e sempre attivo e presente per la sua comunità, ci lascia attoniti.

Così il Presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e della Regione Toscana appresa la notizia della morte di Corrado Guidi, ex Sindaco di Bientina, Pisa.

Il Presidente ha detto:

Ci stringiamo nel dolore alla famiglia e a tutta la comunità bientinese per questa prematura scomparsa, certi che il lungo impegno di Corrado per le istituzioni del territorio non sarà dimenticato.

