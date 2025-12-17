Morto Consigliere metropolitano e Sindaco Pompei (NA) Carmine Lo Sapio

Il dolore del Sindaco Manfredi e del Vicesindaco Cirillo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.
Esprimo, a nome mio personale e dell’intera Città Metropolitana di Napoli, il più profondo e commosso cordoglio per la scomparsa di Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei e stimato Consigliere metropolitano.
Con Carmine perdiamo non solo un rappresentante instancabile delle istituzioni, ma un uomo che ha fatto dell’amore per la sua terra la missione di una vita intera.
Il suo impegno per la città di Pompei e per l’intera area metropolitana è stato un esempio di dedizione assoluta, improntato sempre al dialogo e alla crescita del nostro territorio.
Così il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.
Manfredi ha proseguito:
Ciò che più resterà nel cuore di chi ha avuto l’onore di collaborare con lui è la sua straordinaria forza d’animo.
Carmine si è battuto per la sua comunità fino all’ultimo istante, con una dignità e un coraggio rari, senza mai permettere che il dolore o le sofferenze personali lo allontanassero dai suoi doveri e dal desiderio di servire i cittadini.
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo lascito di passione civile e di attaccamento viscerale alle proprie radici continuerà a guidarci. Ai suoi familiari, alla comunità di Pompei e a quanti lo hanno amato, giungano il nostro abbraccio e la nostra più sentita vicinanza.
Il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, ha aggiunto:
La scomparsa di Carmine Lo Sapio mi addolora profondamente non solo come rappresentante delle istituzioni, ma come amico e compagno di un lungo percorso politico e umano.
Abbiamo combattuto insieme, fianco a fianco, innumerevoli battaglie per il nostro territorio, con l’unico obiettivo di restituire a Pompei e all’intera area metropolitana il prestigio e il posto che meritano nel mondo.
Carmine non si è mai fermato anche nei momenti più difficili, la sua visione della politica come ‘arte di prendersi cura degli altri’ non è mai venuta meno.
Proprio ieri, nella sua ultima e commovente lettera alla città, ci aveva rivolto un messaggio di speranza, definendo il servire la sua comunità come ‘l’onore più grande della mia vita’, lavorando per il bene comune.
È questo lo spirito che lo ha contraddistinto fino alla fine: un uomo che, pur nella sofferenza, ha speso ogni energia per rendere la nostra terra un posto migliore.
Carmine aveva una visione strategica per la sua Pompei e per l’area metropolitana: riteneva che solo mettendo insieme tutte le istituzioni presenti sul territorio – nella sua città, ad esempio, unendo la Chiesa, il Parco Archeologico e il Comune – si potesse creare uno sviluppo vero e duraturo. Oggi perdiamo un punto di riferimento instancabile.
Il modo migliore per onorare la sua memoria sarà continuare quel lavoro, portando avanti con la stessa dedizione e onestà il progetto di crescita per la nostra città metropolitana.
A nome mio e di tutto il Consiglio Metropolitano, stringo in un forte abbraccio la famiglia di Carmine e l’intera comunità di Pompei.