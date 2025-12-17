Morto Consigliere metropolitano e Sindaco Pompei (NA) Carmine Lo Sapio

Il dolore del Sindaco Manfredi e del Vicesindaco Cirillo

Esprimo, a nome mio personale e dell’intera Città Metropolitana di Napoli, il più profondo e commosso cordoglio per la scomparsa di Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei e stimato Consigliere metropolitano. Con Carmine perdiamo non solo un rappresentante instancabile delle istituzioni, ma un uomo che ha fatto dell’amore per la sua terra la missione di una vita intera. Il suo impegno per la città di Pompei e per l’intera area metropolitana è stato un esempio di dedizione assoluta, improntato sempre al dialogo e alla crescita del nostro territorio.

Così il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

Manfredi ha proseguito:

Ciò che più resterà nel cuore di chi ha avuto l’onore di collaborare con lui è la sua straordinaria forza d’animo. Carmine si è battuto per la sua comunità fino all’ultimo istante, con una dignità e un coraggio rari, senza mai permettere che il dolore o le sofferenze personali lo allontanassero dai suoi doveri e dal desiderio di servire i cittadini. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo lascito di passione civile e di attaccamento viscerale alle proprie radici continuerà a guidarci. Ai suoi familiari, alla comunità di Pompei e a quanti lo hanno amato, giungano il nostro abbraccio e la nostra più sentita vicinanza.

Il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, ha aggiunto: