Morte Quercini, Giani: La Toscana perde autorevole personalità politica

Il Presidente Eugenio Giani esprime il suo cordoglio e quello della Regione Toscana per la morte a 82 anni di Giulio Quercini.

Quercini è stato deputato, Segretario toscano del Partito Comunista Italiano, eletto due volte nel Consiglio regionale della Toscana, tra i protagonisti del passaggio dal PCI al PDS.

La sua opera protesa al consolidamento della democrazia nel nostro paese, la continua ricerca del confronto e del dialogo tra le forze di sinistra, la sua passione per lo studio e l’approfondimento, il suo rigore nell’analisi resteranno un fondamentale insegnamento per tutti coloro che intendono impegnarsi in politica e nella vita pubblica rifuggendo da demagogia e populismi